Iepriecināt svēkos jēgpilni: dāvināt sajūtas, nevis mantas

Sabiedrībā veidojas arvien lielāka izpratne par to, kādu iespaidu uz apkārtējo vidi atstāj patēriņa kults. Lērums mantu, īpaši pirms Ziemassvētkiem, tiek nopirktas impulsīvi un drīz vien nokļūst izgāztuvē. Turklāt dāvanas parasti nāk bonusā ar izraibinātiem iesaiņošanas papīriem, plastmasas bantītēm un dabai tik ļoti nedraudzīgajiem spīgulīšu rotājumiem. Daļa sabiedrības jau tagad dāvaniņas cenšas iesaiņot dabai pēc iespējas draudzīgāk, un netrūkst arī tādu, kas pavisam atteikušies no mantām, tā vietā citus iepriecinot ar jaunām pieredzēm, sajūtām un kopābūšanu.



Arī globālā pandēmija un Covid-19 ierobežojumi ieviesuši savas korekcijas iepirkšanās paradumos, un gan tirgotājiem, gan pircējiem nākas pielāgoties jau otrajiem Ziemassvētkiem vīrusa ēnā. Situācija visā pasaulē vēl vairāk pamudinājusi cilvēkus rūpīgi izvērtēt, ko un kā saviem mīļajiem dāvināt svētkos. Kamēr vieni vienkārši vēlas izvairīties no pulcēšanās un burzmas veikalos, ļaujot ar nepieredzētu vērienu uzplaukt interneta veikaliem, citiem pandēmija likusi pārdomāt savu vērtību skalu, un materiālo lietu nozīme daudziem tajā ir krietni mazinājusies.