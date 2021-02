Ieteikumi stilīgas un dabai draudzīgas garderobes veidošanā

Aicinājumu kļūt par atbildīgu un kritiski domājošu pircēju savā radošajā darbībā veiksmīgi iekļauj viena no mūslaiku slavenākajām modes dizainerēm – panku modes pioniere Vivjena Vestvuda. Savā modes namā viņa izmanto pārstrādātus vai ekoloģiski iegūtus izejmateriālus, kā arī piekopj dabai draudzīgas un ilgtspējīgas ražošanas metodes. Viņai arīdzan pieder slavenais sauklis "Buy less, choose well, make it last" ("Pērc mazāk, izvēlies labi, valkā ilgāk"), kas ir ilgtspējīgas garderobes veidošanas pamatprincips.



Pēdējos gados popularitāti iemantojusi tā dēvētā kapsulas garderobe jeb neliels skaits apģērba vienību, ko var maksimāli dažādi kombinēt. Tiesa, kapsulas garderobes pirmsākumi meklējami jau pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, kad Londonā kāda modes preču veikaliņa īpašniece piedāvāja iegādāties jau gatavus apģērba komplektus, savukārt astoņdesmitajos gados to turpināja modes dizainere Donna Karana, 1985. gadā radot pirmo kolekciju "Seven Easy Pieces" ("Septiņi vienkārši apģērba gabali"). Skaits gan kapsulas garderobes veidošanā nav noteicošais – galvenais, ka apģērba gabali ir kvalitatīvi, ilgmūžīgi, saskanīgā krāsu gammā, vienotā stilistikā, kā arī individuāli piemēroti tieši konkrētajam nēsātājam neatkarīgi no modes tendencēm.



Kā ilgtspējīga un dabai draudzīga metode tiek atzīta arīdzan apģērba iegāde "second hand" veikalos, tādējādi izmantojot atkārtoti to, kas saražots par daudz vai citiem nav vajadzīgs. Tiesa, arī lietotu apģērbu iegādei ir ēnas puse – Latvijā tie veido vairāk nekā pusi no ievestajiem apģērbiem, turklāt nereti tas ir veids, kā bagātākas un attīstītākas valstis atbrīvojas no apģērba, kas tām vairs nav vajadzīgs. Rezultātā šis apģērbs atkritumos nonāk nevis konkrētajā valstī, bet gan Latvijā. Turklāt ievestā "second hand" apģērba kvalitāte ir ievērojami kritusies. Ja 2000. gadu sākumā itin viegli varēja atrast un lēti tikt pie "vintage" pērles un dizaineru apģērba, tad šodien piedāvājumā pārsvarā ir tie paši "fast fashion" produkti – vien stipri novalkāti, izstaipīti, neskaitāmas reizes pārmazgāti un savēlušies.



Dabai un maciņam draudzīga metode ir 30 reižu likums. Proti, ja apģērbu veikalā roka pēc kaut kā jau atkal stiepjas, tad uzdod sev jautājumu: "Vai es šo apģērba gabalu uzvilkšu 30 reižu?" Ja atbilde ir nē, tad tas nav jāpērk – pretējā gadījumā tā būs resursu šķērdēšana un ļaušanās mirkļa emocijām.