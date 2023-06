Atgriežoties pie apģērbu ražošanas, kas notiek ar auduma atgriezumiem? Kā samazināt to apjomu, un kā var dot tiem otru dzīvi?



Mazajiem ražotājiem, tādiem kā es, tā nav ļoti liela problēma, jo es katru kleitu piegriežu ar roku, meklējot detaļām vietu tā, lai radītu vismazāk atgriezumu. Jau konstruēšanas procesā varu paredzēt situāciju, kā rīkoties, ja milzīgo gabalu nevarēšu iegrozīt audumā tā, lai nepaliek pāri liels trīsstūris auduma, kuru pēc tam īsti nekā nevarēšu izmantot. Varbūt būs vērts ielikt pa vidu kādu vīli, lai izvairītos no šādas situācijas. Tas ir dizaina domāšanas process.



Atgriezumu problēma daudz lielāka ir lielajiem ražotājiem. Viņiem šādi atgriezumi rodas lielāki, jo piegrieztnes tiek veidotas izklājumos. Audums tiek klāts daudzos slāņos, un ar lielu nazi no tiem tiek izgrieztas apģērba detaļas. Lieliem ražotājiem pāri paliek ne tikai atgriezumi, bet arī neizmantoti materiāli ruļļos – kādā ir seši metri, citā četrdesmit metri. Ja ražo 10 000 kreklu, tad tie četrdesmit metri būs vien tāds sīks atgriezumiņš uz šāda apjoma fona.



Vai tiem ir vieta modes industrijā? Vai jau citviet? Zinu mazus zīmolus, kas pārpalikumus atdod bērnu rokdarbiem.



Man ir piemērs no kaimiņiem. Igaunijā ir apģērbu dizainere Rēta Ausa (Reet Aus), kurai ir ļoti skaisti atgriezumu dizaini. Atgriezumi ir laba iespēja eksperimentēt. Ja izdodas labs dizains no tiem, tas ir lieliski. Bet tikai tāpēc vien, ka kaut kas būs radīts no atgriezumiem, tas nebūs vērtīgs. Reiz redzēju, kā no vienreizlietojamām plastmasas glāzītēm kāds bija izveidojis lustru, – no viena atkrituma radīts cits atkritums. Nē, tas nav labs dizains. Ja pie tevis nonāk atgriezumi, no kuriem nevari radīt labu dizainu, jādomā, kā tos izmantot citādi, – varbūt labāk sastūķēt rotaļu lācīšos, kurus kāds patiešām izmantos, vai arī mēbelēs.



Uz šo jautājumu var skatīties plašāk. Pasaulē ir zīmoli, kuriem ražošanas pārpalikumi ir ne tikai atgriezumi, bet jau gatavas drēbes, kuras kaut kādu iemeslu dēļ nenonāk līdz pārdošanai vai arī nav tikušas izpārdotas. Biežāk ar to saskaras ātrajā modē: ja uztaisi kolekciju no 500 dažādām vienībām, nevar 100% paredzēt, kuras no tām būs ejošas un kuras ne.



Zīmolam “Gucci” ir interesants projekts “Gucci Continuum”. Zīmols savus agrākos audumu pārpalikumus izdalīja vairākiem jauniem zīmoliem, no kuriem savukārt tie radīja jau sava dizaina apģērbus, ko tālāk var iegādāties turpat paša zīmola “Gucci” tematiskā tīmekļvietnē.