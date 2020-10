Ilgtspējība vidē un galvā – nezāģēt zaru, uz kura paši sēžam

"Pašreizējā ekonomikas sistēma, kas ir tendēta uz nemitīgu izaugsmi, nav ilgtspējīga, jo vienā brīdī šo ekonomisko attīstību sāks bremzēt, piemēram, fakts, ka augsne ir piesārņota un gandē sabiedrības veselību vai ka mums vienkārši vairs nav pietiekami daudz augsnes, kur izaudzēt ēdienu, kas cilvēkam būtu patērējams. Klimats strauji mainās – mēs piedzīvojam sausumu vai plūdus, lielu karstumu un spēcīgas vētras, kas rada zaudējumus dažādām nozarēm. Tāpēc arī nav iespējams runāt par ekonomiku, kas tikai iet uz augšu, jo nav iespējams atdalīt mūs no tā, kas notiek uz planētas."



Amerikāņu zinātnieks Deniss Medouzs (Dennis Meadows), kura pētniecības objekts ir ilgtspēja, jau 1972. gadā savā slavenajā darbā "Izaugsmes robežas" (Limits to Growth) prognozēja, ka 21. gadsimta vidū pasaule piedzīvos globālu vides un ekonomikas krīzi: "Kad es izmantoju terminu "ilgtspējīga attīstība", ko es patiesībā uzskatu par oksimoronu, tad cenšos aptvert nozīmi, kāda, šķiet, ir saprotama lielākajai daļai cilvēku. Balstoties uz līdz šim novēroto, es varu teikt, ka cilvēki, kuri izmanto šo terminu, būtībā saprot to kā attīstības fāzi, kurā viņi patur visu, kas viņiem jau pieder, ļaujot nabadzīgajiem viņus panākt. Vai – viņi turpina darīt to, ko jau dara, bet ar maģisku tehnoloģiju palīdzību cer nodarīt mazāku kaitējumu videi un izmantot mazāk resursu. Lai arī kāds būtu šī termina pielietošanas veids, tā ir fantāzija. Neviens no šiem scenārijiem nav iespējams – vairs ne. Iespējams, tas varēja darboties septiņdesmitajos, taču ne tagad. Šobrīd mēs izmantojam 150% no pasaules kravnesības."



Tas pats attiecas arīdzan uz sabiedrību, kuras attīstība nav iespējama bez stabila pamata, ko nodrošina veselīga vide. "No vienas puses – šī joma šķiet gaisīga, ja runājam, piemēram, par labām attiecībām, par to, ka atbalstām vājākās sabiedrības grupas, par kultūru, bet patiesībā arī šajā gadījumā ir svarīgi, lai ekosistēma funkcionētu un būtu veselīgs bioloģiskais pamats, jo tikai tad mēs kā sabiedrība varam attīstīties garīgos līmeņos un sociāli labā virzienā. Ja, piemēram, mēs nonāksim situācijā, kad klimats ir zaudējis stabilitāti un veselības sistēma ir pilnībā pārslogota, jo cilvēki arvien vairāk slimo, tāpēc ka esam piesārņojuši augsni, ūdeni un gaisu, tad mēs vairs nevarēsim parūpēties par vājākajām grupām, jo visa sistēma būs pārslogota," pauž vides eksperte.