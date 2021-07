Izpildi testu un uzzini, kas Dabas mātei groziņā!

Amerikas ūdele

Tieši tā! Amerikas ūdele ir invazīva suga, kas izspiedusi vietējo Eiropas ūdeli un kļuvusi par ienaidnieku vietējiem ūdensputniem, izpostot pīļu ligzdvietas un apēdot to olas. Amerikas ūdele agrāk Eiropā nemaz nedzīvoja – 20. gadsimta 50. un 60. gados Eiropā, tostarp Igaunijā un Lietuvā tās ar nodomu palaida dabā, lai to būtu vairāk, un no to dēļ Latvijā jau vairāk nekā 10 gadu Eiropas ūdele nav sastapta.



Foto: Ruslans Matrozis