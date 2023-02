Kā rūpēties par tiem, kas rūpējas par mums? Nenovērtētie apputeksnētāji

Internetā klejo bildes ar skatiem, kā cilvēki Āzijā augļkokus apputeksnē ar otiņu. Jānis atzīst, ka līdzīgas ainas var vērot dokumentālajā filmā "More Then Honey", un bijis par to ļoti pārsteigts, secinot, ka acīmredzot tās ir sekas dabas daudzveidības sarukumam cilvēka iedarbības dēļ.



"Skolās pasākuma "Eiropas medus brokastis" laikā stāstām ne tik daudz par to, cik garšīgs ir medus, bet gan par bites un citu apputeksnētāju nozīmi dabā. Jau sākot ar to, ka no apputeksnētājiem ir atkarīgs katrs trešais pārtikas kumoss. Tādējādi bērniem veidojas pavisam cita izpratne un apziņa par to, kāpēc ir tiks svarīgi vidi saglabāt. Kamēr spējam noturēt bioloģisko daudzveidību dabā, medus bitei apkārtējā vide spēj dabiski nodrošināt sabalansētu uzturu. Ja daudzveidības nav, bite saskaras ar vienveidīga uztura problēmu – rītā un vakarā ir tikai "putra" vien. Valstīs, kur lauksaimniecība ir intensīvāka, bišu ēdienkartes dažādošana ir kļuvusi par lielu izaicinājumu," norāda Jānis Kronbergs.



Klimata pārmaiņas ir vēl viena izaicinājumu dimensija, ar ko jāsadzīvo ne tikai mums, bet arī apputeksnētājiem. Piemēram, pagājušā gada aukstais pavasaris ietekmēja ne tikai medus bites, bet arī citus apputeksnētājus.