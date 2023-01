Par ko liecina pētījuma "Pesticīdi tavas mājas putekļos" rezultāti un cik nozīmīgs ir tiesas lēmums par pesticīdu statistikas publiskošanu, skaidro Latvijas Permakultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Mežniece.



Kāda patlaban ir situācija ar datu pieejamību par pesticīdu izmantošanu Latvijā, un ko varētu mainīt tiesas spriedums?



Līdz šim publiski bijusi pieejama informācija tikai par pesticīdu grupām – fungicīdiem, herbicīdiem, insekticīdiem, bet nebija iespējams uzzināt, cik daudz katra konkrētā ķīmiskā viela tiek lietota. Informācija par pesticīdu pārdošanas apjomiem bijusi pieejama tikai ierēdņiem Zemkopības ministrijas pakļautības iestādēs. Citām valsts iestādēm, piemēram, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, nebija iespējas piekļūt datiem par to, kurus pesticīdus Latvijā izmanto visvairāk, lai gan šāda informācija būtu ļāvusi mērķtiecīgāk izmantot valsts budžeta līdzekļus un izveidot jēgpilnu vides monitoringa programmu. Informāciju par pesticīdu aktīvo vielu pārdošanas apjomiem bija prasījušas vides organizācijas, pētniecības iestādes, valsts amatpersonas, žurnālisti, bet vienmēr saņēmuši nemainīgu atteikumu, ko Zemkopības ministrija pamatoja ar informācijas konfidencialitāti.



Tiesas spriedumā secināts, ka statistikas informācijas konfidencialitāte nav attiecināma uz informāciju par emisijām vidē, līdz ar to Valsts augu aizsardzības dienestam jāizsniedz informācija par pesticīdu aktīvo vielu pārdošanas apjomiem. Beidzot mēs varēsim sākt iegūt atbildes.



Kurām pētījumā "Pesticīdi tavas mājas putekļos" uzrādītajām vielām būtu jāpievērš īpaša uzmanība?



Latvijas Permakultūras biedrības veiktajā un Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētajā pētījumā putekļu paraugos no 28 meklētajiem pesticīdiem konstatējām 14. Grūti prognozēt, cik daudz būtu konstatēts, ja būtu bijusi iespēja meklēt visus 170 pesticīdus, kas tiek tirgoti un lietoti Latvijā.



Rezultāti ir satraucoši. Viens no atrastajiem pesticīdiem – tiakloprīds – kā ārkārtīgi toksisks apputeksnētājiem ES ir aizliegts no 2020. gada. Šai vielai vidē un vēl jo vairāk mūsu mājās 2022. gadā nekādi nevajadzētu atrasties, bet mūsu pētījumā tā tika konstatēta četrās mājās dažādos Latvijas reģionos. Kāpēc? No kurienes? Būtu nepieciešams padziļināti analizēt, kādā veidā aizliegtie pesticīdi turpina nokļūt vidē.

Vēl viens aspekts, kam jāpievērš uzmanība, ir pesticīdi, kas tika atrasti visbiežāk. Ja tie atrasti bieži mūsu mazajā pētījumā, tas nozīmē, ka to izplatība Latvijā ir nozīmīga. Trīs no tiem ir fungicīdi, un Latvijā netiek veikts šo vielu monitorings.



Ceturtā visbiežāk konstatētā viela ir herbicīds MCPA, par kuru būtu nepieciešams sākt pastiprināti interesēties. MCPA galvenais izplatīšanās ceļš ir ūdens. Piemēram, Īrijā tika pārtraukta dzeramā ūdens apgāde vairākām apdzīvotām vietām pārlieku lielas MCPA koncentrācijas dēļ. Latvijā monitoringa dati liecina, ka no 2020. gada MCPA koncentrācija ūdens paraugos pieaugusi nozīmīgi. Monitoringā tiek analizēti paraugi no desmit analīžu ņemšanas vietām, un astoņos paraugos MCPA koncentrācija vairākkārtīgi pārsniedz pieļaujamās normas. Arī mūsu pētījumā putekļos MCPA tika konstatēts septiņās mājās jeb 40% gadījumu. Tā kā putekļos, gaisā MCPA mobilitāte ir krietni mazāka, turklāt saules gaisma un skābekļa vide diezgan ātri šo vielu noārda, tik plaša izplatība māju putekļos liecina par ļoti nopietnu vielas klātbūtni visā Latvijas teritorijā. Nepieciešams steidzami izvērtēt MCPA pārdošanas apjomu dinamiku, lai konstatētu, vai monitoringa rezultāti korelē ar pārdošanas apjomiem. Ceram, ka spēsim to paveikt, saņemot par nekonfidenciāliem atzītos pārdošanas datus no Zemkopības ministrijas.