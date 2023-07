To, ka klimata pārmaiņu atbalsis jau ir saklausāmas arī dažādu Eiropas kopienu pārmantoto tradīciju ilgtspējībā, liecina arī pašu tradīciju uzturošo kopienu ikdienas pieredze: gan paaudzēm raksturīgās nodarbēs, gan tradicionālajā virtuvē.



Atsaucot atmiņā brēgeliskās slidotāju ainas flāmu vecmeistaru darbos, Nīderlandē pakāpeniski zūd tradīcija slidot uz dabiskā ledus. Pietiekamā biezumā – vismaz septiņi centimetri – ledus uz ūdenstilpēm izveidojas aizvien retāk, bet iedzīvotāji kļūst aizvien pārgalvīgāki slidotāji uz pavisam plāna ledus, veidojot rindas uzņemšanā pie traumatologiem. Ar cerību reiz piedalīties leģendārajā tautas slidošanas festivālā, ko dēvē par Vienpadsmit pilsētu tūri (“Elfstedentocht”), kas ved cauri visai valstij teju 200 kilometru maršrutā, vietējie savu tradīciju pārceļ uz slidošanas treniņiem iekštelpās.



Grūtāk kļūst arī sasniegt virsotnes. Kūstot ledājiem, par bīstamāku nodarbi ir kļuvis arī alpīnisms Eiropas Alpos: līdz ar pieaugošo nogruvumu skaitu samazinās maršrutu daudzveidības iespējas, pieprasot papildu piesardzības pasākumus un rūpīgāku plānošanu, no kuras jau jāsāk izslēgt īpaši bīstamie vasaras mēneši, turklāt alpīnistus var pārsteigt neparedzamas vētras, spēcīgas lietusgāzes vai pēkšņas temperatūras svārstības.



Temperatūras kaprīzais raksturs ietekmē arī vīna garšu glāzē. Vācijā vīnkopji saskaras ar izmaiņām ne vien ilgi loloto vīnogu šķirņu garšā, ko izraisa karstuma un mitruma ietekmētās augsnes sastāvs, bet arī to izturībā pret dažādām slimībām un arīdzan pret ekstremāliem laikapstākļiem, piemēram, lietusgāzēm vai krusu. Turklāt rūpēs par ražu karstumā, kurā arī cilvēkam grūtāk strādāt vīna dārzos, vīnkopji patērē vairāk jau tā sarūkošā saldūdens.