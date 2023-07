Ko mums māca ģenētiski modificēts tomāts?

"Cilvēki vēlas uzlabot pārtikas augus un dzīvniekus ar vienu mērķi – lai tie labāk spētu pretoties apkārtējās vides ietekmei, kas apdraud ražu vai dzīvnieku augšanas ātrumu. Patiesībā šādā veidā mēs iejaucamies ekosistēmas darbībā, jo no augiem barojas mūsu mazie brāļi – kukaiņi un citas dzīvas būtnes, piemēram, baktērijas. Tostarp arī labās baktērijas. Kā šie visi apkārtējās vides komponenti reaģēs uz barības bāzes maiņu, to mēs nezinām. Patiesībā neviens to nevar šodien precīzi pateikt. Tāpēc man nešķiet sevišķi prātīgi pieņemt lēmumus par šādām izmaiņas, pirms nav absolūtas skaidrības par to, kādas vēl bez vēlamajām sekām radīs ĢMO tālāka attīstība. Varu sniegt vienkāršu piemēru par tomātu, kas ir modificēts tādā veidā, lai to nespētu bojāt nedz pelējuma sēnītes, nedz pūšanas baktērijas un citi mikroorganismi. Kas notiks, ja apēdīsim šādu tomātu? Jāpatur prātā, ka barības sagremošanā piedalās apmēram divi kilogrami baktēriju un vīrusu, kas mājo kuņģa zarnu traktā. Kā viņi tiks galā ar šādu modificētu augu? Arī par to mums nav pilnīgas informācijas. Skaidrs ir viens – baktērijām sagremot barību būs komplicētāk. Tāpēc neesmu sevišķi priecīgs par to, ka mēs varētu plašāk pielietot šīs metodes. Ir jāpēta un jāmēģina risināt problēmas, kas kļūst arvien aktuālākas, pieaugot iedzīvotāju skaitam pasaulē, bet nevajadzētu to darīt, vēl vairāk palielinot cilvēces ietekmi uz apkārtējo vidi. Jāatceras, ka ar laiku nevēlamās baktērijas piemērosies un gala rezultātā mēs iegūsim vēl agresīvākus baktēriju celmus, tāpat kā ir noticis ar mikroorganismiem slimību izraisītājiem. Antibiotikas, kas tos sekmīgi apkaroja pirms 50 gadiem, šodien ir bezspēcīgas. Mans viedoklis ir tāds, ka mums visos jautājumos, kas skar ĢMO attīstību, jābūt piesardzīgiem," ar viedokli dalās Ivars Kalviņš – ķīmiķis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents un bijušais Organiskās sintēzes institūta direktors.