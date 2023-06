Varbūt Rīgas pašvaldībai vajadzētu pilsētas pļavas laistīt? “Noteikti nē! Tieši otrādi. Nebūtu pareizi domāt par pļavu kā parka zālienu. Arī no ilgtspējas viedokļa būtu diezgan muļķīgi to darīt,” skaidro Rūta. Pilsētas pļavas tiek veidotas kā savvaļas sugu patvēruma vietas, kur mīt tie augi, kas ir spējīgi izdzīvot. “Mainīgo apstākļu un nebeidzamās pielāgošanās dēļ var pārfrāzēt teicienu par upi un sacīt, ka divreiz vienā pļavā iebrist nevar. Pļava mainās nepārtraukti – mēnesi no mēneša vienas sezonas ietvaros un, protams, arī pa gadiem. Tāpēc pļavas ir tik īpašas – cieši blakus var pastāvēt ļoti daudzas sugas. Mainoties vides apstākļiem, sevi parāda viena vai cita.



Tomēr pļava nav tikai skaistas puķes vai augi vien. Protams, tie piesaista apputeksnētājus, bet arī tas nav viss. Būtiska pļavas daļa slēpjas zem mūsu kājām. Ļoti būtiski ir arī augsnes veidošanās procesi,” stāsta botāniķe Rūta Sniedze-Kretalova. Tāpēc pļavu augu sēklas sētas kopā ar pļavu augsni, piemēram, no dabiskas pļavas kurmju rakumiem. Tādā veidā var iesēt arī acīm apslēpto pļavas daudzveidību – augsnes sīkbūtnes, baktērijas un mikroskopiskās sēnes. “Augsnē ir vairāk dzīvās komponentes nekā nedzīvā materiāla. Visi augsnes mikroorganismi ļoti ietekmē augu attīstību, tāpēc pļavas augi labāk jūtas vietā, kur tiem ir iespēja veidot simbiozi ar augsnes sēnēm, kas pilsētas augsnēs, iespējams, vairs nedzīvo. Dabiskā pļavā mikroorganismu daudzveidība ir daudz lielāka.” Cik dziļi zemē pļava dzīvo? “Senos zālājos, kas veidojušies vairākus simtus gadu, piemēram, Randu pļavās vai Vītiņu pļavās pie Liepājas ezera, velēna ir ļoti smaga sakņu un sīkbūtņu dēļ, kas to apdzīvo. Līdzīgi kā ar mežiem – jo zālājs vecāks un senāks, jo daudzveidīgāks,” skaidro Rūta.