Cilvēka rokas neskartā daba folklorā izsenis bija mežs, purvs, jūra. Ar ko tas skaidrojams? Ar dabas varenību, nepakļaujamību? Arī ar baiļu aspektu?



Atšķirībā no acīm pārredzama lauka mežs, purvs, arī jūra bija ar minimālu kosmizācijas pakāpi. Nošķīra purvainos un tīros mežus. Purvainos uzskatīja par īpaši bīstamiem dažādu mošķu dēļ. Tautasdziesmās starp nomirušo māti un bāreni pa vidu atrodas neizbrienams niedru purvs: "Niedres purvā nolauzīju,/ Māmuliņu neatradu."



Taču ne vienmēr purvs ir bīstams vai citādi nevēlams, jo ietver sevī daudzas iespējas. Ir dainas par to, ka sudrabota saule lec nekur citur kā purva bērza galā.



Tā sauktajās nerātnajās dziesmās aktīva darbība vai pamudinājums uz to risinās purvā. Puisis, ganot lopus, atrod purvā atslēgu, ar ko atslēdz meitām mīlestības avotiņu. Purvā varēja apjukt un varēja arī šo to vērtīgu iegūt. Nu bet jūra ir jūra – pat šodienas apstākļos nebūt ne tā drošākā vieta. Kaut arī ar bezgalīgām iespējām, kuru izmantošana prasa riskēt.



Minat, ka gan mežiem, gan iekoptajai zemei un pļavām bijuši daudz un dažādi nosaukumi. Vai tie bijuši apvidvārdi vai arī tie nozīmēja dažādu cilvēka rokas veiktu darbību konkrētā vietā? Vai ir piemēri, ko esam aizmirsuši vai vairs nelietojam, roku darba vietā dominējot tehnikai?



Kas attiecas uz zemes gabalu nosaukumiem, to ir ļoti ļoti daudz. Pļavu vai tīrumu, kuram apkārt žogs, piemēram, sauca par apdareni un apsētu. Par jomu sauca nelielu pļavu, kas iestiepusies starp apstrādātiem laukiem, par rinku – pļavu starp tīrumiem, par rinni – iegarenas formas pļavu, bet par slēni – pļavu meža vidū.



Cimbulis, vadele, arī tērpums, ģērbums bija no meža attīrīts nogabals. Ģērbuma vārdu vairāk lietoja Kurzemē, darbības vārds ģērbt nozīmēja arī iekopt zemi, uzpost māju. Nelielu meža pļavu izcirtumā sauca par rājumu, kārnījumu, bet tādu, kur bija paspēts jau iekopt lauku – par strādabu.



Kā cilvēkiem, mājām, ūdeņiem, pakalniem, daļai mājdzīvnieku, tāpat gandrīz katram no iekoptajiem zemes gabaliem bija konkrēts nosaukums, kaut vai Ķipara lauks, Līgavas vai Ļūpitenes pļava. Kaušanai paredzētiem mājlopiem vai mežā uzslietām zaru būdām nedeva vārdu. Tam, kas tuvs un izjūtams deva vārdu.



Kas vieno un kas šķir latviešu un lībiešu priekšstatus par pasaules radīšanu dabas klātbūtnes kontekstā?



Dzīvojot līdzās, arī attieksmē pret dabu abām tautām vairāk līdzīgā nekā atšķirīgā. Pasaules radīšanas mītstāsti, kas latviešiem atrodami dainās un teikās, lībiešiem nav saglabājušies. Tāpēc pirmā līdzība, kas nāk prātā, ir mūsu saudzīgā attieksme pret mājlopiem, īpaši govīm. Lībiešiem tās ir zilās govis, ko viņiem piešķīrusi Jūras māte. Latviešiem – raibaļas un brūnaļas, kuru aizgādne ir Māra. Māra arī pati varēja parādīties govs izskatā. Tāpat kā latviešiem, arī lībiešiem cilvēks dzīvo un uztver sevi dabā un caur dabu.



Tartu Universitātes profesors Urmass Sutrops, strādājot pie zudušās Vidzemes lībiešu valodas atjaunošanas, ietērpa to oriģināldzejā. Pirms gadiem desmit iznāca viņa dzejoļu grāmata "Salacas upes trīs krasti". Tajā viņš paslēpies aiz pieņemta vārda Ķempi Kārl, bet tas būtību nemaina. Katrs dzejolis trīsvalodīgs – igauņu, Vidzemes lībiešu un latviešu valodā. Latvisko tulkojumu sagādājis Valts Ernštreits.



Kādreiz Vidzemes lībiešiem piederīgās vietas, vai tā būtu upe, ciems vai lauks, atjaunoja šeit dzīvo cilvēku un dabas vārdu saskarē. Piemēram, Vecsalacai veltīti vārdi: "aku meklē ūdens// šeit es dzīvoju caur tavu dzīvi// tāla lēna upe". Lībiski skan kā buramvārdi: "akka otšub vez// sīt ma jelab leb sin jel// koug loug joug".