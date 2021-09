Par iespējamu dzīvnieku klātbūtni uz ceļa vietām brīdina īpaša trijstūrveida ceļazīme ar lēcienā attēlotu staltbriedi – "Savvaļas dzīvnieki". Zīmes neesamība nebūt nenozīmē, ka konkrētais ceļa posms ir drošs un neprasa īpašu piesardzību. Par bīstamākām vietām uzskatāmi meža masīvi vai puduri, kuri robežojas ar lauksaimniecības zemēm, kā arī vietas, kur kādā ceļa pusē ir ūdeņi. Taču jāpatur prātā: lai arī bīstamākās ir krēslas un rītausmas stundas, dzīvnieks uz ceļa var uzrasties jebkurā diennakts stundā. Krēslas stundas par sev drošākām uzskata tipiskie naktsdzīvnieki, piemēram, āpši un eži. Braucot tumšās stundās, jālieto tālās gaismas, vērojot, vai ceļa malās nemirdz dzīvnieku acis, kuras atstaro gaismu un var brīdināt autovadītāju par nepieciešamību samazināt ātrumu.



To, ka cilvēks kā suga ir egoistisks, pauž dabas pētnieks Ilmārs Tīrmanis, par vienu no cēloņiem sadursmēm ar dzīvniekiem uz ceļa minēdams cilvēka neizpratni par dzīvnieku pasauli un nepietiekamās zināšanas bioloģijā, kuras ļautu iemācīties cienīt dzīvo un nenogalināt bez jēgas: "Cilvēks, šķērsojot ceļu, groza galvu uz abām pusēm, bet kā uz ceļu skatās dzīvnieks? Tumšajā periodā, izlecot lukturu gaismas kūlī, dzīvnieks jūtas iesprostots. Tumsu ārpus gaismas strēles dzīvnieks uztver kā sienu. Piemēram, zaķis tādā brīdī ļoti apjūk, jo, visticamāk, ir apžilbis un redz tikai to ceļa daļu, ko izgaismo automašīnas lukturi. Šādā brīdī zaķis var sākt uzvesties neadekvāti, piemēram, nevis bēgt prom, bet, apjukuma vadīts, lēkt pat automašīnas virzienā."



Krēslas un nakts stundas ir tās, kad cilvēks un dzīvnieks viens otru neredz, līdz ar to tie ir visbīstamākie brīži uz ceļa. Tādos apstākļos jo īpaši svarīgi ir ievērot atļauto ātrumu. Ja tumšajā laikā ieraugāt kādu pūčveidīgo putnu vai sloku, vai vakarlēpi, ieteicams piebremzēt un izslēgt tālās gaismas, lai tās neizraisa putnam dezorientāciju. Ja tas neapdraud citus satiksmes dalībniekus, uz mirkli gaismas var arī izslēgt, atstājot vien gabarītgaismas. Ornitologs Andris Avotiņš (jun.) stāsta, ka naktīs migrējošiem jūras putniem, piemēram, gārgalēm, kuras pašas no asfaltēta ceļa seguma atkal pacelties spārnos nespēj, nelabvēlīgos laikapstākļos un tumsā slapjš asfalts no tālienes var izskatīties pēc vizuļojošas upes, kurā uz brīdi nolaisties atpūtai. Arī kukaiņēdājputni, piemēram, vakarlēpis, uzsilušu ceļu var izmantot kā savu "zviedru galdu", jo tā tuvumā būs vairāk kukaiņu.



Šoferim noteikti jānogaida arī tad, ja ierauga uz ceļa vienu briežveidīgo: stirnu, briedi, alni. Turpinājums, kas var norisināties uz ceļa, var būt atkarīgs no situācijas, ko tobrīd piedzīvo dzīvnieks, – vai tas ir riesta laiks, mazuļu laiks, ziema vai jauno un līdz ar to nepieredzējušo un pārgalvīgo dzīvnieku sezona. Ja uz ceļa būs iznākusi briežveidīgo māte, liela iespēja, ka tās baltajai astes daļai sekos arī jaunie dzīvnieki. Iespējams, tas var būt arī viens stirnu buks, kurš sācis savu pastāvīgo dzīvi, bet ir maz pieredzējis. Riesta laikā dzīvnieki kļūst neapdomīgi, jo galvā ir pārošanās, šajā laikā mātei bērni mēdz būt otrajā plānā. Tas rada lielu sadursmju skaitu. Ja tā ir ziema, nevis mazuļu laiks, var piedzīvot vienu no cilvēkam bīstamākajām situācijām, kad uz ceļa iznāk kāds lielais dzīvnieks no to ziemas bara.