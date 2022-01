Lauksaimniecības politikas anatomija: bezzobaina attiecībā uz vidi, ar lielu apetīti uz industrializāciju

Arī biškopji ir noraizējušies, jo Zemkopības ministrija iecerējusi piegriezt skābekli nozarei, kuru var uzskatīt par lakmusa papīru kopējam vides stāvoklim lauksaimniecības zemēs Latvijā. Šoruden veiksmīgi noslēdzās Eiropas pilsoņu iniciatīva Glābiet bites un lauksaimniekus, kuru atbalstīja vairāk nekā miljons iedzīvotāju (Latvijas pilsoņi bija starp aktīvākajiem iniciatīvas parakstītājiem).



Neskatoties uz to, atbalstu šai nozarei plānots samazināt, jo sevišķi apdalot bioloģiskos biškopjus, kas jau līdz šim cietuši no industriālās lauksaimniecības sprādzienveida izaugsmes tā saucamajās aizaugušajās lauksaimniecības zemēs visā Latvijā un no izrietošā pesticīdu lietošanas pieauguma. Tā rezultātā biobiškopības saimniecību skaits gada laikā samazinājies gandrīz uz pusi (no 512 2018. gadā līdz 284 gadu vēlāk). Bioloģiskās bišu novietnes nedrīkst atrasties tuvāk par trīs kilometriem no industriālajām platībām, kur tiek lietoti pesticīdi. Šādas vietas Latvijā strauji izzūd nepārdomātas lauksaimniecības politikas rezultātā.



"Eiropas mērogā biškopība ir atzīta par prioritāru nozari, jo apputeksnētāju skaits Eiropā samazinās, medus bites un citi apputeksnētāji cieš no pesticīdiem, taču Latvija tajā pašā laikā samazina atbalstu biškopjiem," problēmu iezīmē Latvijas Biškopības biedrības izpilddirektore Rita Bartuševica. Turklāt Zaļā kursa Biodaudzveidības stratēģijā noteikta apņemšanās līdz 2030. gadam novērst apputeksnētāju skaita samazināšanās tendenci Tomēr arī šī stratēģija nav ņemta vērā, plānojot turpmāko lauksaimniecības politiku Latvijā.