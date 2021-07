Mākslas darbu līdzautors – daba. Kas ir zemes māksla?

Aizvien biežāk ne vien pētījumi, bet arī prakse apliecina, cik dziedējošs spēks ir dabai. Savukārt no dabas nākusi un dabā iegūlusi māksla, lai arī īslaicīga, tomēr ir ar lielu, nereti nomierinošu spēku. Ielūkojoties mākslinieku Sandas Zemes un Jāņa Gutāna-Graša pašu veidoto zemes mākslas darbu fotofiksācijās, to terapeitiskā iedarbība ir nenoliedzama. Aiz ārēji vienkāršām kompozīcijām, tapušām savvaļas ainavā no dabas materiāliem, slēpjas mācība par to, ka viss ģeniālais ir vienkāršs.



Kā skaidro viena no retajām pašmāju šī mākslas virziena pārstāvēm Sanda Zeme, zemes māksla no vides mākslas atšķiras ar to, ka tā ir ne vien videi kaitējumu neradoša, bet arī ļoti demokrātiska, jo netiek izmantoti nekādi rūpnieciski ražoti materiāli, darbs nav jāuzrauga vai jāuzmana, vai pat jānovāc pēc kāda laika. "Zemes māksla māca mirkļa vērtību," uzsver Sanda. Turklāt Latvija ir savā ziņā privileģēta, jo nodrošina daudzveidīgu ainavu – mežus, jūras piekrasti, paugurus, ūdeņus, kā arī četrus gadalaikus, kur katrā no tiem ir savi dabas dāvātie materiāli, tostarp gan rudens lapu palete, gan ledus un sniegs.



"Darbs tiek radīts dabā ar dabas materiāliem un atstāts dabā. Šis ir virziens, kurā cilvēks var brīvi radīt un nedomāt par to, kas un vai vispār viņa darbu izstādīs, gribēs vai negribēs saglabāt muzejā, nopirks vai nenopirks. Pats redzēšanas un radīšanas akts kļūst par lielāku vērtību," spriež Sanda, papildinot, ka zemes māksla ir kā vizuāla ilustrācija dzīvesveidam – tajā saplūst dzīves filozofija un māksla. "Cilvēks ir dabas vērotājs un savas vietas meklētājs dabā, īstenojot vēlmi radīt ar pietāti pret jau dabas radīto. Šis ir ļoti filozofisks mākslas virziens. Tas māca nepieķeršanos, laika vērtību, mūžības un mirkļa saspēli."