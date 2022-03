Cik ilgi tie dabā sadalās? "Sadalīšanās ilgums, protams, atkarīgs no produkta sastāva, bet, tāpat kā plastmasai, sadalīšanās process prasa aptuveni 500–800 gadus. Ir arī preces ar dabīgāku sastāvu, taču arī to sadalīšanās process prasīs ļoti ilgus gadus. Tur gan jāpēta uz paša produkta rakstītais, kā arī tas, vai tā sertifikācija to apliecina," skaidro vides aktīviste.



Kur nonāk izlietotie sieviešu higiēnas produkti? "Vienreizlietojamie higiēnas produkti, kas tiek izmesti atkritumu tvertnēs, nonāk nešķirotajos atkritumos – tātad nonāk atkritumu poligonos un tiek aprakti. Tos nav iespējams šķirot tieši to sastāva dēļ – kaut arī plastmasa varētu būt šķirojama, tomēr paketes un tamponi ir kombinētu materiālu produkti, kurus nav iespējams ērti sadalīt "reizinātājos". Vidē, protams, nonāk mikroplastmasas daļiņas, produktam lēnām sadaloties, kā arī produktā esošās vielas rada cita veida piesārņojumu," stāsta Doškina.



"Otra liela problēma ir higiēnas produktu nepareiza izmešana – ļoti daudzas sievietes met tamponus tualetes podā, kur tie aizsprosto attīrīšanas sistēmas, kā arī mēdz nonākt jūrā. Vienreizlietojamie sieviešu higiēnas produkti ir jūru piesārņotāju "Top 10"."



Alternatīva ir dažādi videi draudzīgāki vairākkārt lietojami sieviešu higiēnas produkti, kas, tiesa, tāpat atstāj nospiedumu uz vidi: "Silikona piltuves ir jāražo, tāpat kā mazgājamie biksīšu ieliktnīši un menstruālās biksītes – arī tās kaut kad beigs savu dzīves ciklu. Taču tas, ka šīs preces ir daudzreiz izmantojamas un kalpo vairākus gadus, vien atsver neizmesto vienreizlietojamo preču apjomu. Visilgākais mūžs ir menstruālajai piltuvei – līdz pat 10 gadiem, mazgājamām paketēm – ap pieciem gadiem, bet menstruālās biksītes kalpo vidēji trīs gadus," secina "Zero Waste Latvija" valdes priekšsēdētāja.