Mikroplastmasa: neredzamais piesārņojums, ko elpojam, ēdam un dzeram

Priekšstats, ka mikroplastmasas piesārņojumu izraisa tikai plastmasas maisiņi un dzērienu salmiņi, ir maldīgs. Kā norāda Latvijas Hidroekoloģijas insitūts, mikroplastmasa nereti prasmīgi slēpjas arī citās ikdienā lietojamās lietās. Te aizdomās turamo saraksts, kuru lietošanu ir vērts pārdomāt un izvērtēt.Izvairies no zobu pastām, dušas želejām un ķermeņa skrubjiem, kam mēdz pievienot mazas plastmasas daļiņas abrazivitātei, kuras pēc tam aiztek kanalizācijā, bet attīrīšanas iekārtas tās nespēj pienācīgi izfiltrēt. Izvēlies alternatīvas, piemēram, jūras sāli vai samaltas mandeļu čaumalas, ko pievienot pašgatavotai kosmētikai Katru reizi, kad mazgā savu sporta tērpu vai peldkostīmu, notekūdeņos nonāk vairāki simti tūkstošu mazu šķiedru gabaliņu. Biežāk izvēlies dabīgas izcelsmes audumus – vilnu, kokvilnu, linu –, bet, mazgājot sintētisko apģērbu, dari to retāk, īsākā mazgāšanas ciklā un vēsākā ūdenī un žāvē uz auklas, nevis veļas žāvētājā.Vairums cigarešu filtru ir izgatavoti no celulozes acetāta – no sintētiska materiāla, tāpēc, ja tomēr smēķē, izmet izsmēķi tam paredzētajā vietā, nevis, piemēram, pludmalē.Lielākā daļa košļājamo gumiju satur plastmasas polimērus, veidojot tonnām piesārņojuma. Izvērtē, vai tā ir nepieciešama.Ja tomēr nevari iztikt bez mitrās salvetes, kas parasti izgatavota no plastmasas sajaukuma ar dabiskām šķiedrām, ņem rokā kokvilnas salveti un samitrini to ūdenī.Izvēlies beramo tēju (vislabāk paša ievāktu dabā) un iegādājies metāla tējas sietiņu sev vēlamā dizainā, kas kalpos ilgi, atsakoties no tējas maisiņos, kuri nereti satur ne tikai papīru, bet arī plastmasu.. Ja tomēr nevari iztikt bez greznumelementiem rokdarbos, kas spīd un mirdz un kas lielākoties izgatavoti no plastmasas polimēriem, izvēlies alternatīvas – tādus spīdumiņus, kas izgatavoti no bioloģiski noārdāmām vielām.Tur, kur var doties kājām, ej kājām. Riepu putekļi ir nopietns vides piesārņojums, kas tiek ieskalots upēs, ezeros, okeānos.Pat ja krūzīte ir no papīra, nereti tās iekšpuse ir klāta ar plānu polietilēna slāni. Izvēlies termokrūzi no metāla vai stikla, kas kalpos ilgi.Žāvē izmazgāto veļu vējā, iztiekot bez veļas mīkstinātāja, jo tā smarža tiek iekapsulēta mikroskopiskās plastmasas polimēru kapsuliņās, kas pēc mazgāšanas saglabājas uz šķiedrām, bet, mazgājot vai izkarinot veļu, tām bojājoties, atbrīvojas smarža.* Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētījums veikts, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda (projekts 1-08/86/2019) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (projekts 1.1.1.2/VIAA/2/18/359) atbalstam.