Ārēji šķietami nekaitīgo daudzveidīgo mārīti Rietumeiropā pirmo reizi veiksmīgi izmantoja cīņai ar laputīm Francijas siltumnīcās 1982. gadā. Tad daudzveidīgā mārīte kļuva komerciāli pieejama kā bioloģiskās augu aizsardzības līdzeklis. Taču, nekontrolējot tās izplatību, no 1991. līdz 2012. gadam tā izplatījās daudzviet Eiropā, tostarp Latvijā."Ja neskaita daudzveidīgo mārīti, tad, raugoties no likuma burta un no pilnīgākās un striktākās invazīvo sugu definīcijas, Latvijā patiesi invazīva kukaiņu suga, kas ar savu nekontrolēto izplatību apdraudētu vietējās sugas vai to dzīvotnes, šobrīd nav konstatēta," stāsta entomologs Uģis Piterāns. Kartupeļu lapgrauži jeb Kolorado vaboles netiek uzskatītas par Latvijas florai un faunai kaitīgu sugu, jo lielākoties kaitē tikai cilvēkam un tā saimniekošanai, piemēram, audzējot kartupeļus vai tomātus. "Ir virkne svešzemju sugu, kas ir ieņēmušas kādu brīvu nišu un nekādu bīstamību vietējām sugām nerada. Spilgts piemērs ir zirgkastaņu raibkodes, kuru kāpuri barojas ar ienācēja – zirgkastaņas – lapām, kas nav barības avots nevienai vietējai sugai, ko tā ar savu masveidību varbūt varētu izspiest no savas nišas."Kukaiņu pētnieks norāda, ka Eiropā no kukaiņiem par īsteni invazīvu sugu uzskatāms Āzijas sirsenis, kas ir agresīvāks un konkurē ar vietējo Eiropas sirseni un citiem kukaiņiem: "Latvijā nav konstatēts, taču varbūt tas ir tikai laika jautājums."Kā interesantu faktu entomologs norāda, ka no blaktīm samērā nesen Eiropā ir strauji izplatījusies vien Ziemeļamerikas ornamentblakts, kas pamatā dzīvo uz skujkokiem, kur barojas ar sēklām un jaunajiem dzinumiem. Latvijā konstatēta jau vairākas reizes Latvijas centrālajā un rietumu daļā. "Savairošanās gadījumā tā var teorētiski būt pat kā priežu jaunaudžu kaitēklis. Iespējams, šī teorētiski varētu būt kā potenciāli invazīva suga, taču viss atkarīgs no tā, kādu apdraudējumu tā var nodarīt vietējām sugām, un tas pašreiz nav pētīts."Arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Viesturs Ķerus atzīst, ka putnu vidū Latvijā invazīvo sugu pašreiz nav. Iespējams, par tādu nākotnē varētu kļūt Kanādas zoss, lai arī pagaidām Latvijā tā sastopama tikai nelielā skaitā. "Lai arī invazīvo putnu sugu Latvijas savvaļā pašreiz nav, tomēr ir sastopamas invazīvās sugas, kurām ir negatīva ietekme uz putniem. Piemēram, Amerikas ūdele, kas apdraud ūdensputnu populācijas, tostarp izpostot pīļu ligzdvietas un apēdot to olas turpat ligzdā vai līdzās tai. Pat Spānijas kailgliemezis mēdz uzbrukt uz zemes vai krūmos ligzdojošu putnu mazuļiem ."