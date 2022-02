Deviņdesmitajos gados vienojošais bija vēlme pēc brīvības. Iepriekš minējāt mūsdienās vietējo kopienu spēku. Kas var būt vienojošais mūsdienu sabiedrībai, lai tā nepaliktu vienaldzīga ne tikai pret to vienu koku, ko nocērt mājas priekšā, bet domājot sistemātiskāk par vides jautājumiem?



Kas der visam, neder nekam. Ja man saka, lai cīnos par zaļo kursu Latvijā, tas man neko neizsaka. Ja man saka – sakārto savu vietu, to es saprotu. Vispirms es rūpēšos par savu dzīvokli, savu māju, savu dārzu, savu ielu. Pēc tam paskatīšos, kas tur tālāk notiek, vai nevajag kaut ko palīdzēt. Katram ir jāstrādā tur, kur viņš atrodas, kur viņš dzīvo. Jāskatās, vai tur ir viss kārtībā.



Pateikt, ka es mīlu visu cilvēci, ir nepateikt neko. Ja nemīli savu māti vai māsu, vai onkuli, tad jau ir problēma. Jāmīl savi cilvēki, kas ir apkārt, tad pamazām tiksi arī līdz visai cilvēcei. Tieši tas pats ir arī par vides lietām.



Savā vietā, vienalga, vai tie ir lauki vai pilsēta, tu ļoti labi zini, kas notiek, kas te būtu darāms, kādi cilvēki dzīvo, pie kuriem var vērsties, pie kuriem ne. Tu zini vietējo situāciju.



Mums ir bijuši gadījumi, kad kluba eksperti aizbrauc uz kādu publisko apspriešanu, kur ir jautājumi par vides lietām. Atbraucam, ieskatāmies papīros, saprotam situāciju, taču zemūdens akmeņus mēs nezinām. Bet tie tur ir un kā vēl! Vietējo zināšanas šādos gadījumos ir izšķirīgas. Varam palīdzēt ar padomu, bet katram ir jārūpējas par savu vietu tur, kur viņš atrodas. Latvija nav tik milzīga, lai neteiktu, ka maza. Ja visi kopā katrs sakoptu savu vietu un to uzpasētu, viss vairāk vai mazāk varētu būt kārtībā.



Pašlaik nevaru iedomāties, kas varētu saliedēt visu Latviju kā kādreiz Barikāžu laikā. Toreiz tie bija kara draudi. Nedod Dievs! Es negribu karu, un es negribu, ka man draud ar karu. Protams, ka saliedēsimies, ja būs vajadzība. Par to man nav nekādu šaubu. Es no sirds ticu latviešiem. Uzskatu, ka viņi viens par otru stāvēs un kritīs, ja vajadzēs. Vides aizsardzības ziņā, kā jau teicu, katram ir sava vieta un savi apstākļi. Latvijā mums katram pat ir savs klimats – tas, kas ir Kurzemes pilsētās, nebūs Alūksnē. Tas ir brīnumaini un arī ļoti labi.



Tas attiecas arī uz Eiropas regulām. Šķiet, ko gan viņi no mums grib, bet beigās izrādās, ka katra valsts drīkst darīt tā, kā tai pašai tas nepieciešams. Ir jāsaglabā ne vien dabas daudzveidība, bet arī sabiedrības daudzveidība. Tas man šķiet daudz interesantāk arī kā rakstniecei. Daudzveidība cilvēkos un sabiedrības slāņos man dod neizsmeļamus iemeslus kaut ko uzrakstīt.



Tas, ko saklausu, ir ticība, ka spēks ir vietējās kopienas līderībā. Lai katrā apkaimē ir kāds, kas var iedvesmot pārējos. Jūs dzīvojat netālu no Mārupītes. Arī teātrī runā par vides problēmām. Režisors Valters Sīlis radīja izrādi-pārgājienu "Mārupīte", kas runā par vienu no lielākajām ekoloģiskajām katastrofām Latvijā, ķīmiskām vielām noplūstot Mārupītē. Pēc pāris gadiem viss ir aizmirsts. Vai mākslas loma ir dokumentēt esošo situāciju vai iedvesmot rīkoties?



Mākslā vissvarīgākās ir emocijas. Ja mani mākslas darbs neaizkustina nekādā veidā, pat neizraisa dusmas, tad es paeju šim mākslas darbam vienaldzīgi garām. Ja sajūtu emociju jebkādā veidā – niknumu, maigumu, līdzjūtību, draudzību, mīlestību, jebko –, tad mākslas darbs man ir pieskāries. Citreiz vieglāk, citreiz garāmejot, bet citreiz, atstājot brūci. Arī te vienmēr vajadzīga tā pati mūsu mīļā daudzveidība.



Nav iespējams pieprasīt māksliniekiem kaut ko dokumentēt. Mākslā viss ir saplūdis bez konkrētām robežām. Tagad top daudzi dokumentālie romāni. It kā no vienas puses tie dokumentē laiku un cilvēku, bet no otras puses romānā ir arī paša rakstnieka vīzijas. Taču arī šajos dokumentālajos romānos es meklēju emocijas. Ja atrodu, tas mani aizrauj un tas nozīmē, ka darbs mani iespaidojis kādā noteiktā veidā. Parasti pozitīvi.



Bet ir arī darbi, kas iespaido negatīvi. Arī negatīvas lietas var izraisīt pozitīvas pārmaiņas vai vēlēšanos ko darīt citādi, ja vien mākslinieks spējis to parādīt talantīgi.



Esmu ievērojusi, ka, rakstot darbus par vides aizsardzību, nereti tie sanāk didaktiski. Didaktika mani neuzrunā nevienu sekundi. Iespējams, tā tēma ir sāpīga. Vai pārāk akūta. Vai rakstniekam tā liekas vienkārši bezcerīga. Man nav gadījies izlasīt tiešām labu darbu (te domāju prozu, par dramaturģiju nemaz nerunājot), kas veltīts kādai vides aizsardzības tēmai, lai gan esmu liela lasītāja. Gaidīsim. Viss var notikt.



Tātad mākslinieka uzdevums vides aizsardzības tēmu kontekstā ir neatstāt vienaldzīgu?



Jā, tas, manuprāt, ir pats galvenais. Ja paej garām bildei un nekas nesakustas iekšā, ja klausies mūziku un tā kļūst par fonu, tas neder. Radošiem cilvēkiem emociju izraisīšanas mēģinājumi ir smags darbs. Tas nav vienkārši.