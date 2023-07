No aresta līdz meditācijai. Jūrtakas un Mežtakas tēvs Juris Smaļinskis

Vai iespējams uzskaitīt, cik cilvēku gadā noiet garās takas?



Ļoti grūti. Nezinām precīzus skaitļus, taču tie ir tūkstoši – gan vietējie, gan no dažādām pasaules valstīm no Ziemeļamerikas līdz Āzijai. Ļoti garās pasaules takas, piemēram, Klusā okeāna piekrastes takas vai Apalaču taka ASV, uzskaita gājējus, un tādu, kas noiet šos 3–4 tūkstošus kilometru visā takas garumā, gadā ir ne vairāk par simtu. Mēs zinām tos, kas nogājuši mūsu takas visā garumā, jo parasti viņi paši piesakās, un tie visbiežāk ir ārzemnieki. Jautājums, ko skaitīt, – tos, kas sāk iet pie Polijas robežas un beidz Tallinā, vai likt klāt arī tos, kas aiziet no Murjāņiem līdz Siguldai?



Kuri taku posmi tev šķiet īpaši?



Man ļoti patīk posms no Ventspils uz Liepāju. Esmu to gājis gan vienatnē, gan grupiņā. Tas ir izcils, varētu teikt – sapņu posms. Stāvkrasti nav tikai pie Jūrkalnes, bet daudz garākā posmā. Ainava, neskartība. Sajūtas vārdos pat grūti aprakstīt. Arī Ziemeļkurzeme un Lībiešu krasts no Sīkraga vai Mazirbes līdz Melnsilam vai Ģipkai ir ļoti īpašs posms. Klasika ir Vidzemes piekraste, mans favorītposms ir Zvejniekciems–Ainaži, kur ir akmeņainais krasts. Redz, mums to akmeņu ir maz, tāpēc mums tie šķiet kaut kas sevišķs. Igauņiem ir daudz akmeņu, tāpēc viņiem patīk mūsu smilšainās pludmales. Mežtakā man visvairāk patīk tie posmi, kas iet cauri nacionālajiem parkiem. Tas, ka tagad var iziet cauri Gaujas nacionālajam parkam piecu dienu maršrutā, ir ļoti īpaši. Sāc pie Rāmkalniem un izej īsi pirms Valmieras. Par to mēs kādreiz sapņojām. Ziemeļgaujas aizsargājamais ainavu apvidus noteikti ir divu trīs dienu gājiena vērts. Pie Kornetiem ir ārprātīgi ainaviski, tas ir posms no Apes līdz Igaunijas robežai. Ezertakas skaistākie posmi iet gar lielajiem ezeriem – gar Lubānu, Rāznu. Šķaunes oss ir ļoti īpaša vieta, bet tā apmeklēšanai nepieciešamas terminētās atļaujas, ko pašlaik neizsniedz Baltkrievijas bēgļu situācijas dēļ. Viļakas ezera apkaime arī ir ļoti skaista. Es teiktu – ir, kur iet. Ja skatāmies ārpus Latvijas, tad noteikti jāizceļ Kuršu kāpa, kur mēs maršrutu izlaidām pa fantastiskām mazām taciņām, kuras es nemaz nezināju. Tas ir divu trīs dienu maršrutiņš, bet varbūt vairāk piemērots uz sezonas beigām, jo Nidu gāž apkārt tūristi. Lietuvas krastu var noiet piecās dienās, un tas ir pilnīgi ģeniāls. Savukārt Ziemeļigaunijas krasts vispār ir prātam neaptverams – klintis, lielie akmeņi, ūdenskritumi, fosilijas. Tas šķiet ārpus realitātes!



Mūsu takas iekļautas Eiropas kājāmgājēju asociācijas ERA maršrutos, turklāt šo gadu šī organizācija ir pasludinājusi par E9 maršruta gadu. Šis maršruts sākas Portugālē un, apejot Kaļiņingradas apgabalu, iet līdz pat Igaunijai. Tas ir ne mēnešos, bet gados ejams.