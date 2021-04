Latvijā pirmais un aizvien lielākais "No lauka līdz galdam" principa pārtikas piegādātājs ir svaigi.lv, kura darbības fokuss ir tīra un dabīga pārtika, nodrošinot īsu, skaidri saprotamu un caurredzamu pārtikas aprites ķēdi, kas ir izdevīga visām iesaistītajām pusēm un balstīta savstarpējā cieņā un uzticībā. Tiesa, šis koncepts radies krietni vien pirms ES Zaļā kursa izsludināšanas par "jauno melno".



Kā stāsta svaigi.lv radītāja Elīna Novada, pie idejas par centralizētu produktu iegādi no vietējām zemnieku saimniecībām sākusi strādāt 2015. gada sākumā, kad viņas meitiņa bija nepilnu gadu veca un bija jāsāk barot ar pieaugušo cilvēku ēdienu: "Man, protams, gribējās dot viņai vislabāko iespējamo, un biju pārliecināta, ka labākais iespējamais ir bioloģiski audzēta vietējā pārtika," atklāj Elīna.



Viņa sākusi meklēt iespējas un atskārtusi, ka iespēju nemaz nav tik daudz, jo tolaik nebija tik attīstīti ne digitālie kanāli, ne sociālie tīkli. "Tajos laikos ļoti aktīva bija tiešā pirkšanas kustība, kur cilvēki grupiņā organizēja produktu pasūtīšanu no saimniecībām. Piedalījos vienas šādas grupiņas izveidē, un tad, kad man tas aizņēma jau piecas dienas nedēļā, sapratu, ka brīvprātīgai nodarbei tas aizņem pārāk daudz laika. Tāpēc nolēmu, ka varētu šādu grupiņu organizēt savā dzīvoklī saviem draugiem un paziņām – viņiem nekas nebūtu jādara, es visu pasūtītu un sapakotu, bet par to ierēķinātu simbolisku samaksu," stāsta Elīna.



Sacīts – darīts. Apzvanījusi saimniecības (sākumā tās bija vien 19) un vienojusies par piegādes nosacījumiem, Elīna sāka darboties. Brīdī, kad starp pasūtītājiem parādījās arvien jaunas un jaunas sejas, kas vairs nebija ne draugi, ne paziņas, viņa pieņēma lēmumu, ka jāveido centralizēts serviss. Izpētījusi līdzīgus uzņēmējdarbības piemērus no pasaules un uzrunājusi programmētājus no iepriekšējām darba vietām, 2015. gada jūlijā tika dibināts uzņēmums SIA "Svaigi".