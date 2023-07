“Jau 29 gadus dzīvojam starp puķēm, desmit no tiem esam bioloģiski sertificēta saimniecība,” stāsta “Kurmīšu” dibinātājs Ivars Geiba. Nogāze, kur vasaras vidū zied tējaugu rindas, gluži vai acīm saredzami virmo, tinusies blīvā augu ēterisko eļļu mākonī. “Kurmīšos” ir arī ogu dārzi, kur ražo sausserži, aronijas un krūmcidonijas. To stādījumi atrodas netālās Daugavas krastā, kur Likteņupes ainava ar Latgalei raksturīgajiem lokiem saglabājusies kā no vecām pastkartēm. Kā nekā “Kurmīši” var lepoties ar to, ka dabai draudzīgi saimnieko vienā no skaistākajām vietām Latvijā – dabas parka “Daugavas loki” teritorijā.



“Strādājam nevis industriāli, bet ar vienkāršākām metodēm, ir ļoti daudz roku darba,” stāsta Ivars. Kamenēm pilnie rudzupuķu, deviņvīru spēka un citu augu ziedi jālasa rokām, rūpīgi noplūcot katru atvērušos ziedu. Pa vienam. Dienu no dienas. Pēc žāvēšanas no ziedu galviņām jāatdala ziedlapiņas. Skrupuloza darba daudz, bet produkcijas iznākums svara ziņā ir niecīgs. Ziedlapiņas nesver daudz vairāk par gaisu. Tomēr rudzupuķes ir pieprasīts produkts, ko izmanto ne tikai tēju gatavošanā, bet arī konditorejā, tāpat pieprasa sveču un ziepju gatavotāji.