Kas ir tas spilgti violetais un skaistais krūms mežā, kurš zied vēl pirms viss mežs ir salapojis? To, ka skaistais krūms ir viltīgā parastā zalktene, kas ir indīga, var palīdzēt noskaidrot arī bezmaksas mobilā lietotne augu atpazīšanai "Plant Net". Nofotografējot augu vai tā daļu – ziedu, augli vai lapu – savvaļā vai pat telpaugu veikalā, lietotne dažu sekunžu laikā piedāvās iespējamās atbildes auga sugas noteikšanai. Jo precīzāku atbildi ir vēlme atrast, jo vairāk vizuālās informācijas ir jāpiedāvā, lai atrast nekļūdīgu atbildi vairāk nekā 60 000 augu arhīvā. Lietotnē ir iespējams arī uzkrāt savus augu novērojumus, veidojot savu augu "galeriju" sasaistot to ar karti, kur augs ir redzēts dabā. Lietotne, kur novērojumus var meklēt arī ar to ģeogrāfisko piesaisti, var palīdzēt ziedaugu, koku un krūmu un pat sēņu (tikai noteikšanai, ne likšanai ēdamgrozā!) noteikšanā, turklāt atsevišķi ir izdalītas arī vietējai dabai nelabvēlīgās jeb invazīvās augu sugas.