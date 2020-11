Sintētiskie materiāli (viskoze, neilons, akrils, poliesters, likra u. c.) dabā nesadalās līdz pat 200 gadiem, savukārt to negatīvā ietekme uz vidi aizsākas jau to kalpošanas laikā. Proti, katrā mazgāšanas reizē sintētiskās šķiedras izdala plastmasas mikrodaļiņas, kas ar notekūdeņiem nonāk jūrās un okeānos. Tur tās uzkrājas dzīvnieku organismos un caur pārtikas ķēdi nonāk cilvēka organismā.



Turklāt arī dabīgas izcelsmes šķiedras, piemēram, kokvilna, sadaloties izdala metānu, kas ir viena no jaudīgākajām siltumnīcas efektu radošajām gāzēm. "Kopumā apģērba un apavu ražošana rada 10% no siltumnīcas efekta gāzēm – tas ir gandrīz tikpat, cik visa ES, kā arī vairāk nekā starptautiskie avio un kuģu pārvadājumi kopā," stāsta Grīnvalde.



Paradoksāli, bet dabīgā kokvilna ir viens no netīrākajiem kultūraugiem pasaulē, jo kokvilnas audzēšanai izmanto ļoti daudz pesticīdu – aptuveni kilogramu uz hektāru. Tie iesūcas augsnē, nonāk gruntsūdeņos, tālāk upēs, jūrās un okeānos, kur izmaina mikrofloru, nonāk dzīvajos organismos, līdz sasniedz arī cilvēku.



Turklāt kokvilnas audzēšanai ir nepieciešams milzīgs daudzums ūdens, jo tā aug sausos un karstos reģionos. Kokvilnas plantāciju apūdeņošanai tiek veidotas milzīgas irigācijas sistēmas, ņemot ūdeni no ezeriem un upēm, kā rezultātā dabiskās ūdenstilpes tiek iznīcinātas.