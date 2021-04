Nopirkt pavasari? Pumpuri, nezāles un pirmie biozaļumi

Saimniecība "Ragāres", kas izvietojusies ainaviskajos Skrīveru puses pakalnos, daudziem zināma kā bioloģiski sertificētu tēju un garšvielu izcelsmes vieta. Te gada laikā tiek sagatavoti vairāk nekā desmit tūkstoši dažādu ārstniecības augu tēju paciņu. Pavasaris "Ragārēs" sākās ar kļavu sulu orģijām biosertificētā kļavu mežā (nākamgad iecerēts sākt ražot arī kļavu sulu sīrupu) un turpinās ar bērzu sulu laiku. Un tas ir brīdis, kad no zemes sāk spraukties dabas spēka pilni asni un zaros briest pumpuri.



Vismaz 30. Tik daudz dažādu zālīšu un nezālīšu agro dzinumu, lapiņu, pumpuru un ziedu no "Ragāru" pļavām, meža, dārza dobēm un siltumnīcām saimnieks Jānis Vaivars piegādā pircējiem galvaspilsētā un pa ceļam uz to. "Tie ir visi pavasara augi, kas vien ir ēdami un garšīgi, pilni ar vielām organisma spēcināšanai," atzīst Jānis. Tāpat šeit pako brīvdabas augu salātu kārbas, gatavo sagataves smūtijiem. "Pieprasījums pēc savvaļas zaļumiem gadu no gada palielinās, tāpēc investējām iekārtās, lai tos turpmāk varētu fasēt aizsargatmosfērā, līdzīgi kā spinātu un salātu lapiņas lielveikalā, un līdz ar to derīguma termiņš būtu ilgāks," stāsta Jānis. Visus pavasara zaļumus Jānis uz kārā zoba liek arī pats. "Pavasaris ir ļoti interesants laiks. Dabā viss burtiski sprāgst, un arī dārza darbu rutīna vēl nav iestājusies," atzīst "Ragāru" saimnieks.



Savvaļas augu vākšanai saimniecība īpaši pievērsusies kādā neražas gadā, un izrādījies, ka pēc mežonīgās dabas vitamīniem ir labs pieprasījums.