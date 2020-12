'Obligātā literatūra' vides draugu grāmatplauktā

Džonatana Franzena (Jonathan Franzen) eseju krājums "The End of the End of the Earth" (2018)"Lai arī vēl joprojām klimata pārmaiņu jautājumu nereti maldīgi uzskata par tādu, kas attiecas tikai uz vides aktīvistiem, pirms desmit gadiem šis jautājums tika publiski aktualizēts mediju dienaskārtībā vēl retāk," norāda pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš. Tā pirms laba laika, izlasot 2010. gada žurnālā "Rīgas Laiks" publicēto amerikāņu rakstnieka Džonatana Franzena eseju "Iztukšotās debesis" ( lasāma joprojām ikvienam elektroniski ), uzrunāja autora izteikti personiskais redzējums."Tas bija kas vairāk par virsrakstiem un saukļiem," pauž Viesturs. Raksts, kas tolaik tika publicēts arī žurnālā "The New Yorker", bija atspoguļojums tam, ko autors domā par putnu dzīves vidi, medībām un putnu vērošanu. Turklāt dara to, lūkojoties caur malumedniecību kā ieradumu Kiprā, Maltā, Itālijā. "Autora aizraušanās ar putnu vērošanu ne vien ļāva atsaukt atmiņā to, kā pats bērnībā Cēsu apkaimē ar vecākiem interesējos par putnu ligzdošanas vietām, bet arī autora skatījumā paraudzīties uz šo putnu nelikumīgās nogalināšanas faktu kā uz kultūras komponenti noteiktās sabiedrībās, jo, piemēram, Kiprā Eiropas dziedātājputns melngalvas ķauķis un citi putni ir tradicionālā delikatese, savukārt Itālijā putnu medības cieši saistītas ar vīrišķības apliecināšanu kultūrā," skaidro Viesturs. "Franzens diskutē, nevis moralizē. Viņš netaupa vārdus, vienlaikus ļaujot pretlikumīgajai darbībai izskatīties pat absurdi komiski, piemēram, fragmentā, kur Maltā ierodas inspektori, lai fiksētu šo likumpārkāpumu, bet vainīgos atrast neizdodas, tajā pašā laikā vakariņās vietējā restorānā nākas apēst šos pašus nelikumīgi nogalinātos putnus."Eseju krājums "The End of the End of the Earth" ("Zemes beigu beigas"), kas izdots angliski 2018. gadā un kas ir viens no Džonatana Franzena darbiem, ir par putnu populācijām, apskatot ekosistēmu jautājumus un izceļot jaunus akcentus klimata pārmaiņu argumentācijā. Tas lasītājam ļauj paraudzīties uz attieksmi pret vides jautājumiem caur kultūras prizmu. "Ar moralizējošu rakstu nav iespējams mainīt citu attieksmi. No regulām ir jāpāriet uz reālo dzīvi," atzīst Viesturs, tādējādi uzsvērdams nepieciešamību izprast konkrētas rīcības sakņošanos sabiedrības kultūrā.