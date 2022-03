Pagatavo pats. Dabai draudzīgi mājas uzkopšanas līdzekļi

Citrons dezinficē un balina, tam piemīt ne tikai patīkama un svaiga smarža, bet tā sula arī labi šķīdina eļļainus tauku traipus uz flīzēm. Citrons ir efektīvs spodrinātājs, kas labi notīrīs kaļķakmens nogulsnes no ūdens krāniem un maisītājiem, piešķirot tiem mirdzumu. Ar to var pulēt arī stikla virsmas.



Arī citronskābe ir diezgan iedarbīgs taukainu virsmu attīrītājs. Savukārt, ieberot citronskābi tējkannā ar ūdeni un uzvārot, iespējams atbrīvoties no kaļķakmens nogulsnēm. Tā no kaļķakmens nogulsnēm un ne visai patīkamām smakām labi attīrīs arī veļasmašīnu. Citronskābi jāieber pulverim paredzētajā nodalījumā, un veļasmašīna jāiedarbina karstākajā mazgāšanas režīmā.



Citronam piemīt arī smaku neiztralizējošas īpašības. Lai ledusskapis būtu svaigs, tajā var turēt citrona pusīti, kas absorbēs nepatīkamos aromātus. Savukārt, ja neizdodas no apģērba izmazgāt sviedru smaku, problemātiskās apģērba vietas jāpaberž ar citronu un jāliek mazgāties vēlreiz. Arī koka dēlīti, kas piesūcies ar ne visai tīkamiem aromātiem, var attīrīt, paberzējot to ar citrona pusīti.