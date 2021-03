Paliec sveiks, mežs, un esi sveicināta, pandēmija!

Pirms 8000 gadiem meži klājuši pusi no planētas sauszemes platības, mūsdienās – gandrīz divreiz mazāk, to platībām šokējoši mazinoties ekonomisko interešu vārdā tieši pēdējos gados un tajās vietās, kur dzīvo planētas visvairāk neaizsargātās kopienas un apdraudētākie savvaļas dzīvnieki. Brazīlijas Serrado reģions, kur mitinās 5% no pasaules dzīvnieku un augu sugām, ir tikai viens no daudziem šokējošiem piemēriem, kā daba tiek upurēta uz ekonomisko interešu altāra. Šajā reģionā plašas teritorijas tiek atbrīvotas liellopu un sojas audzēšanai, kā rezultātā kopš 2004. gada zaudēta vairāk nekā trešdaļa agrāk dzīvības pilnās meža platības.