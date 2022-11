Kāpēc kolonizācijas "relikvijas" – zooloģiskie dārzi, arī cirks un dzīvnieku izmantošana teātrī, arī izklaides nolūkos – vēl aizvien ir klātesošas mūsdienu sabiedrībā?



Zooloģiskā dārza gadījums ir atšķirīgs no cirka gadījuma, un cirka gadījums ir atšķirīgs no teātra gadījuma. Zooloģiskie dārzi visvairāk ir pētīti. Tur ir diezgan skaidra vēsture. Sākotnēji ir dzīvnieku cīņas, kur cirka ideja ar zooloģisko dārzu sākotnēji pat saplūst. Mirklī, kad to nodala, zooloģiskais dārzs vispirms ir retumu kolekcija, kura ir tikai dažiem valdniekiem. Tajā laikā nav lielas atšķirības starp interesantu gleznu un leopardu krātiņā.



Koloniālisma laikmetā, 18.–19. gadsimtā, zooloģiskie dārzi kļūst par dzīvajām enciklopēdijām. Apgaismības laikmetā pastāv doma, ka jāmēģina aptvert un izzināt visu pasauli, kas ir mums apkārt. Tas ietver arī šīs pasaules kataloģizēšanu, krāšanu. Tas ir muzeju, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu uzplaukuma laiks. Enciklopēdijā ir apraksti un attēli, muzejā izbāžņi un herbāriji, zooloģiskajā un botāniskajā dārzā – dzīvi eksemplāri. Slavenākie enciklopēdiskie dārzi ir Parīzē, Londonā, Hāgenbeku ģimenes radītais zooloģiskais dārzs Hamburgā, kas iedvesmoja arī Rīgas Zooloģiskā dārza veidotājus.



19. gadsimtā līdz ar Darvinu skatījums mainās, sugu kolekcijas vietā nāk jau dabas mijiedarbības un ekosistēmu tēma, kas arī sāk parādīties zooloģiskajos dārzos. Hāgenbeki bija vieni no pirmajiem, kas mēģināja noslēpt krātiņus un radīt iespaidu par dabisku vidi.



Kas kavē atteikšanos, piemēram, no idejas par zooloģisko dārzu vispār? Un vai vispār no tās būtu jāatsakās?



Laika gaitā daudz kas no tā ir zudis, bet zooloģiskais dārzs šodien cenšas paplašināt savas funkcijas: ir enciklopēdiskais skats, ir dzīvotņu un ekosistēmu atainošana, klāt nācis dabas aizsardzības mērķis, kuru šobrīd zooloģiskie dārzi aktīvi cenšas uzsvērt, jo citādi grūti attaisnot zooloģisko dārzu pastāvēšanu. Lai arī zooloģiskais dārzs pārņem šo aizsardzības funkciju, tomēr tur izklaides moments noteikti ir saglabājies. Jāatzīst, ka sastapšanās ar dzīvu dzīvnieku tomēr nav aizvietojama ar dokumentālo filmu.



Kultūras kritiķis Džons Bergers savā laikā uzdeva provokatīvu jautājumu, kāpēc skatīties uz dzīvniekiem, tai skaitā, kāpēc skatīties uz dzīvniekiem zooloģiskajā dārzā, jo tie acīmredzami garlaikojas un nesagādā nekādu baudu cilvēkam, tos vērojot. Domāju, ka nav tik vienkārši. Sastapšanās ar dzīvu dzīvnieku, manuprāt, ir kaut kas ļoti pozitīvs, cita lieta, vai tā attaisno dzīvnieku brīvības ierobežošanu un sliktos apstākļus, kādos dzīvnieki lielā daļā zooloģisko dārzu dzīvo.



To pašu, manuprāt, nevar teikt par cirku. Cirkā dzīvnieks ir tikai sadomāts priekšnesums, kam nav sakara ar dzīvo dabu vai dzīvnieku. Tas balstās pieņēmumā, ka dzīvnieki ir atšķirīgi no cilvēka, nav kontrolējami vai ir padumji, un mēs priecājamies, ka tie izpilda kādu triku, par kuru mēs domājām, ka viņi to nevar izpildīt.



Savukārt teātris ir vēl cits gadījums. Teātrī, kur viss ir mākslīgs, izlikt uz skatuves īstu dzīvnieku ir retorisks gājiens, un šeit būtu jāskatās katra izrāde atsevišķi, tai skaitā, vai dzīvnieku klātbūtne tajā ir attaisnojama, bet vispārināt grūti.