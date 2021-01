Paradumu maiņa: pieci veidi, kā ikdienā radīt mazāk atkritumu

Virtuve ir vieta, kur atkritumi rodas ļoti uzskatāmi – gan no pārtikas iepakojuma, gan arī no produktu un maltīšu pārpalikumiem, tāpēc ieteikums Nr. 1 ir pirkumu un ēdienreižu plānošana, lai izvairītos no neracionālas iepirkšanās. Šis aspekts labvēlīgi atsauksies ne vien uz ekoloģisko pēdu, bet arī uz naudas maciņu.



Tāpat jāizvērtē produktu izvēle, piemēram, neiegādāties plastmasas maisiņos iesaiņotus augļus un dārzeņus un samazināt gaļas produktu patēriņu (lauksaimniecība ir viens no lielākajiem vides piesārņotājiem, gandējot gan ūdeni un augsni, gan gaisu). Pēc līdzīga principa jāizvēlas arī virtuves piederumi un trauki – lietas, kas ir izmantojamas atkārtoti un ilgstoši (izskaust papīra salvetes un pārtikas plēvi, plastmasas salmiņus, vienreizlietojamos traukus, lētu elektrotehniku utt.).