Ja ir vēlme klātienē redzēt vienīgo runājošo govi Baltijā, ir jādodas uz Skrundas apkaimi, kur slejas Piena muiža. Turpat atrodas arī Piena muzejs, kurā ir apskatāmi ap 250 tematiski piensaimniecības vēsturi vēstoši eksponāti. Tostarp arī runājošā govs Venta ar teliņu Druvi, kas Latvijā ieradušies no Itālijas mākslinieka darbnīcas, sverot teju 500 kilogramu jeb tikpat cik īstena Latvijas brūnaļa. Runājošā govju ģimene izstāstīs par to, kā rodas piens un kādu ceļu tas veic līdz piena glāzei. Citi eksponāti muzejam sagādāti gan no ilggadējā Latvijas piensaimnieka Žaņa Seska mantojuma, gan no dažādiem piensaimniecības uzņēmumiem, gan arī no vecu māju bēniņiem. Turpat uz vietas varēs arī iemēģināt roku pašmāju “pusgovs” Gaujas slaukšanā.