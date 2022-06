Kas tev pētnieciskajos un radošajos procesos ir bijis līdz šim fascinējošākais, domājot par savu un dabas saikni?



Kaut vai Ovīšu liegumā. Esmu ielīdis kangarā. Sēžu ar daudziem mikrofoniem. Visu labi saslēdzu. Domāju, cik brīniškīģi, ka es varu to visu dzirdēt. Pēkšņi tajā visā tu pazūdi. Vienkārši esi klātesošs ar to, ka saproti, ka kokā, ko tu ieraksti, ir ne tikai skudas, kas tur staigā. Izrādās, ka tas, kas dūc, ir ne tikai kuģi, kuri kaut kur jūrā, sešu kilometru attālumā iet, bet gan, ka tie ir viļņi, kas saplūst kopā. Un īstenībā daļa no tās dūkoņas nav tikai tie kuģi. Tas ir mirklis, kad vibrācija no kuģu motoriem saslāņojas ar īpašo ritmu, ko veido jūra ar viļņiem. Kad tie sāk svārstīties, tā summa sanāk tik jaudīga. Sāk rezonēt dobjie kangari. To dzird arī kokos. Tas ietekmē skudras, kas tur vienmēr ir klātesošas, visas tās sīkās būtnes.



Un es tajā visā esmu apsēdies ar savām tehnoloģijām, lai ierakstītu to visu, lai veiktu skaņu noformējumu mākslas izstādē, kas ir vēl pavisam cits aspekts procesā. Pēkšņi tajā visā es esmu visu saslēdzis kopā. Situācija izveido manu pastāvēšanu tajā brīdī ļoti neparastos apstākļos. Tas veido tādu labu pazušanu kādā mirklī. Kad tu saplūsti ar vidi, apzinies tajā visādus to veidojošos elementus. Tu tai brīdī vairs nemedī un nedomā par uzdevumiem, kas veicami nākotnē. Tu vienkārši esi visu izdarījis, esi klāt un dzirdi, ka tiem slāņiem nav gala. Galvenais ir tas, ka es spēju to arī izjust, caur to arī saplūstot ar vidi. Esmu klāt sajūtu līmenī. Tie ir tie īpašie maģiskie brīži. Fascinējošākais ir tas, ka savā darbībā spēju sajust to, ka Es un Visums esmu Viens.