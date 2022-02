2

Brīvprātīgu atteikšanos no gaļas ēšanas cilvēce pazīst jau kopš aizvēsturiskiem laikiem, kad to sporādiski pielietoja rituālos kā īslaicīgu attīrīšanos vai sagatavošanos tikt ieceltam kāda augstāka garīga līdera amatā, savukārt regulāras bezgaļas diētas popularizēšana sākās apmēram pirmās tūkstošgades vidū pirms mūsu ēras Indijā un Vidusjūras reģiona austrumu daļā kā daļa no tā laika filozofiskās atmošanās.Cauri laikiem līdz pat mūsdienām veģetārisma kustību lielākoties ir virzījuši cilvēki ar spēcīgiem ētiskiem apsvērumiem, dibinot kustības un paužot savu nostāju arīdzan publiski. Pirmo veģetāriešu biedrību nodibināja Bībeles kristiešu sekta Anglijā 1847. gadā, kad arī parādījās termins "veģetārisms", savukārt Starptautiskā Veģetāriešu savienība tika dibināta 1889. gadā. Pētījumi liecina , ka globālā pārtikas sistēma ir atbildīga par teju trešdaļu visu cilvēku radīto siltumnīcas gāzu emisiju, no kurām 30% veido lopkopība un zivsaimniecība. 60% pasaules lauksaimniecības teritoriju tiek izmantoti lopu audzēšanai, taču kopējā pasaules gaļas patēriņā veido līdz 24% "ražas".Lauksaimniecība ne tikai aizņem milzīgas zemes platības, bet arī patērē milzīgu daudzumu ūdens, kas arī ir viena no lielākajām vides problēmām. Lai gan aramzeme un ganības aizņem tikai vienu trešdaļu no sauszemes, tās patērē trīs ceturtdaļas no pasaules ierobežotajiem saldūdens resursiem, liecina ANO ziņojums Zinātnieki un vides eksperti atkal un atkal brīdina, ka cilvēkiem ir jāpārdomā pašreizējā pārtikas sistēma. Viens no veidiem, kas krietni palīdzētu samazināt konvencionālās lauksaimniecības oglekļa pēdu, ir vismaz daļēja pārslēgšanās uz augu valsts uzturu, proti, pievēršanās kādam no veģetārisma veidiem. Piemēram, kā informē organizatori, pagājušā gada "Neapēd zemeslodi" izaicinājuma dalībnieki janvārī aiztaupīja tik daudz COizmešu, cik rastos, ar vieglo automašīnu 736 reizes apbraucot apkārt visai Latvijas robežai. Un tas viss, pateicoties nelielām izmaiņām ikdienas ēdienkartē!