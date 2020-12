Diemžēl nav viena atslēgas vārda, kas ēšanu uz burvju mājienu padarītu dabai draudzīgu. Mēdz uzskatīt, ka vegānisks uzturs ir dabai draudzīgāks. Jā, lielā mērā tā patiešām arī ir. Taču, piemēram, Latvijā audzēta liellopu gaļa no saimniecības, kur liellopi ganoties palīdz uzturēt pļavas augu daudzveidību, tomēr varētu būt dabai draudzīgāka izvēle par avokado, kas ceļojis šurp no tālās Dienvidamerikas. Savukārt kartupeļu čipsi vai ievārījums nebūs īpaši veselīga izvēle, pat neskatoties uz to, ka sastāvdaļas ir vegāniskas un bioloģiskas.



Pārtikas sistēma ir vislielākais drauds dabai, uzskata Elīna Pēkšēna, Pasaules Dabas fonda Pārtikas programmas speciāliste. Tajā pašā laikā pārtikas ražošana ir pilnībā atkarīga no veselīgām ekosistēmām un dabas daudzveidības. Viņa skaidro, ka globāli lauksaimniecība izmanto 70% saldūdens un rada gandrīz 30% no visām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Eiropas Savienība vien ir atbildīga par mežu biotopu iznīcināšanu globālā mērogā, kas tiek īstenota citos pasaules reģionos tādu importa preču ražošanai kā soja (lopbarībai), palmu eļļa, kafija un kakao. Kā nekā šodien būtu grūti atrast saldumus, kuros nav palmu eļļas.