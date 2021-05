Pirmkārt, bioloģiskie lauksaimnieki neizmanto ķīmiskos lauksaimniecības pesticīdus. Var diskutēt par globāli un arī Latvijā plaši lietoto pesticīdu ietekmi uz pārtiku (Latvijā, pēc "Eurostat" datiem, ir otrs straujākais pesticīdu pārdošanas pieaugums Eiropas Savienībā), taču bioloģiskās lauksaimniecības gadījumā diskusijas ir liekas – sintētiskie pesticīdi netiek lietoti vispār. Pašlaik vienīgi bioloģiskais lauksaimnieks ir atbildīgs par to, lai produkcijā nenonāktu pesticīdi no kaimiņu laukiem, kur izmanto pesticīdus. Tāpat bioloģiskās ražošanas noteikumi prasa, lai vismaz trīs kilometru attālumā no bišu dravas nebūtu rapša vai citu lauksaimniecības kultūru lauku, kuru audzēšanā izmanto pesticīdus.



Bioloģiskās pārtikas ražošanā ir stingri ierobežota antibiotiku lietošana dzīvniekiem, aizliegts tās izmantot profilaktiski. Audzējot dzīvniekus, netiek pielietoti arī hormonu preparāti, kā arī nav pieļaujama ĢMO izmantošana ne pārtikā, ne dzīvnieku barībā. Vides piesārņojuma kontekstā būtiski ir arī tas, ka aizliegta ir sintētisko minerālmēslu lietošana.