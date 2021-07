Raiba deķa vietā kabatlakatiņš. Pļavas izmirst – hrestomātiskā Latvijas ainava zaudē krāsas

"Ķer!" iesaucas dabisko pļavu eksperte Rūta Abaja, un manā virzienā lido divas sandales. Rūta labprātāk pļavā pie katras izdevības brien basām kājām, un arī šis krāsainais paklājs Abavas senielejas nogāzē, kur grūti nostāvēt taisni, nav izņēmums. Tieši te eksperte saskaitījusi lielāko augu dažādību savās zālāju pētnieces gaitās. Piemēram, vairāku sugu savvaļas orhidejas te ir bieži sastopami augi. Tiesa, dažkārt lielākie retumi ir gauži sīki un gandrīz nemanāmi. Tostarp filigrānais pļavas liniņš. Basā Rūta, kuras lībiešu senči nāk no Sāmsalas, pēkšņi no pētnieces ir pārtapusi par pļavas feju ar izlaistiem matiem un kopā ar fotogrāfu ienirst vizuļos.



Vienlaikus pāri ainaviskajai nogāzei nolīst pļavas īpašnieka Ģirta Dzērves balss: "Leila! Balle!" Ne uzreiz, bet no koku puduriem, vēderus šūpodamas, izdefilē galvenās pļavu kopējas. Ja pļavas neappļautu vai nenoganītu, tās apmežotos un daudzveidības brīnums zustu. Tās ir melnraibas govis, kopskaitā četras, kuru teliņi izskatās tā, it kā būtu sasprausti no galos diviem melniem un viena balta puzles gabaliņa vidū. Vai kā "Oreo" cepumi. Ar zālāju puzli gan viss nav tik vienkārši –palikuši tikai atsevišķi fragmentāri vērtīgo pļavu gabaliņi, izkaisīti no viena Latvijas gala līdz otram. Kopbilde, ko varētu saukt par tipisku mūsu valsts ainavas daļu, ir neatgriezeniski zudusi.



Tikmēr "Drubazās" dzīvnieku cerības attaisnojas – saimnieks nav velti plaušas vēdinājis, atnācis ar cienastu. Galovejas šķirnes govis ir mazākas par citiem gaļas liellopiem, tādēļ neizmīda augus, nesablīvē augsni. Toties ar spēcīgajiem nagiem iestrādā zemē nobirušās sēklas, lai zālājs var pilnveidoties krāšņumā. Tā ir izteikti ekstensīva gaļas šķirne, un tieši tas ir vajadzīgs, lai pļava pilnasinīgi dzīvotu. Intensīvo šķirņu lopi ir smagāki, un pļavas daudzveidības garam pret to varētu būt pamatoti iebildumi. Diemžēl Latvijā faktiski nav iespējams iegādāties biodaudzveidīga zālāja sēklas, taču var taujāt šādu zālāju īpašniekiem, lai padalās ar siena smalkumiem, – tās ir īstenās sēklu krātuves.