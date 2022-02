Slavenības – vides aizstāvji un dabas draugi

Savukārt amerikāņu aktrise Rozārio Dausone ir norūpējusies par lauksaimniecības zemju degradācijas procesiem. Aicinot sabiedrību pievērst uzmanību šai problēmai, viņa 2019. gadā izdeva dokumentālo filmu "The Need to Grow", kurā stāstīts par to, cik būtiski ir aizsargāt un saglabāt augsnes auglīgo virskārtu, kas cilvēku bezatbildīgās saimniekošanas dēļ ir apdraudēta. Jāuzsver, ka aktrise ir vides aktīviste jau kopš bērnības – rūpēties par dabu viņai iemācījuši vecāki. Rozārio bija tikai 10 gadu, kad viņa piedalījās savā pirmajā protestā pret koku izciršanu.