Pesticīdi ir globāla sērga, un arī Latvijā gadu no gada lauksaimnieki šīs bīstamās toksiskās vielas izmanto arvien lielākos apjomos.Pesticīdu ražotāji un no tiem atkarīgie lauksaimnieki, viņu sabiedrotie Eiropas Parlamentā, nacionālajās valdībās un nozares ministrijās un to pakļautības iestādēs visā Eiropā un arī Latvijā cenšas ietekmēt sabiedrisko domu un aktīvi apstrīdēt vajadzību samazināt pesticīdu lietošanu. Neskatoties uz to, aptuveni 600 tūkstošu Eiropas iedzīvotāju jau ir atdevuši savu balsi par bitēm un vienlaikus arī par drošu pārtiku. Mūsu valstī līdz šim parakstījušies vairāk nekā 6000 cilvēku, padarot Latviju par septīto valsti Eiropā, kurai izdevies savākt kampaņas ietvaros noteikto minimālo parakstu skaitu. Taču virzība uz Eiropas kopīgo mērķi – miljonu parakstu – turpinās, tāpēc arī katra turpmākā balss no Latvijas tiks uzskaitīta un ir vērtīga. Parakstīties ikviens aicināts ŠEIT Mūsu valstī starptautisko kampaņu atbalsta Pasaules Dabas fonds, Latvijas Dabas fonds, Ekodizaina kompetences centrs, Latvijas Biškopības biedrība un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.