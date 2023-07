Trauki no omītes kumodes: kā ietaupīt un atšķirties

Pēdējo pāris gadu laikā ļoti apzināti cenšos nepirkt lieku. It īpaši, iegādājoties mājlietas – traukus, interjera priekšmetus, virtuves piederumus u. tml. Mēs zinām to sajūtu, kas rodas, krītot kārdinājumā un ar labu atlaidi nopērkot īpaši skaistu bļodiņu brokastu putrai vai krūzīti visgaršīgākajai rīta kafijai. Vairākus rītus ir milzīgs prieks, bet tad tu pierodi un gribas kaut ko jaunu, vai ne? Tā mēs apaugam ar traukiem, no kuriem liela daļa vienkārši stāv plauktos un gaida savu iznācienu. Un te lieti der atcerēties – tāpat bija mūsu mammām un vecmammām.Agrāk, kad mamma piedāvāja kādus traukus no saviem krājumiem, es tikai metu ar roku: “Nu kur es to likšu?” Un tad pienāca diena, kad sapratu – man vajag to skaisto vāzi no vecāku dzīvokļa, jo tieši tajā lupīnas izskatīsies vislabāk. Gatavojoties kādai draugu sanākšanai, sapratu, ka man vajag arī lielo salātu bļodu, ko atceros vēl no laikiem, kad ģimene pie svētku galda pulcējās daudz plašākā lokā. Tad nemanāmi “piesavinājos” Līvānu stikla vāzi, kas neviļus kļuva par tādas mazas kolekcijas aizsākumu (starp citu, šīm vāzēm cena tikai augšot, tādējādi uz šo “vākšanu” var raudzīties arī kā uz nelielu ieguldījumu nākotnē). Vismīļākais ieguvums ir māla trauks, kurā bērnības vasarās (pirms vairāk nekā 30 gadiem) vecāmamma ar roku kūla man saldo krējumu ar kakao. Un to es saucu par ilgtspēju – ņemt un izmantot to, kas tev jau pieder, bet, pērkot jaunas lietas, padomāt, vai arī pēc 30 gadiem šī lieta būs izmantojama.

Kristīne, “Delfi Brand Studio” galvenā redaktore