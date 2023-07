Trokšņa piesārņojums Rīgā un citviet: kā pasargāt savu nervu sistēmu

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūru , troksnis atbildīgs par visa veida veselības ligām, sākot no satraukuma un miega traucējumiem līdz pat nopietnām sirds, asinsvadu un vielmaiņas sistēmas problēmām. Cieš arī bērnu uztveres spējas, lasītprasme un pat uzvedība skolās. Aplēses liecina , ka trokšņa piesārņojums ik gadu atbildīgs par aptuveni 12 000 Eiropas pilsētu iedzīvotāju nāvēm un 48 000 jauniem sirds išēmiskās slimības gadījumiem.Laikraksts The New York Times izpētījis, ka trokšņa ietekmei uz veselību ir sniega bumbas efekts. Troksnis mūsu smadzenēs stimulē stresa atpazīšanas centrus, kas pastiprināti veido stresa hormonus, piemēram, kortizolu, adrenalīnu un citus.