Poļu zinātnieci Evu Rembjalkovsku konferenču zālē nevar nepamanīt viņas spilgti sarkanās žaketes dēļ. Viņa ir Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes Funkcionālās un bioloģiskās pārtikas departamenta vadītāja. Eva Rembjalkovska stāta, ka pētnieku redzeslokā ir vēža šūnu progresēšanas novēršana, iekļaujot augu savienojumus tradicionālajā pretvēža ārstēšanā.Zarnu jeb kolorektālais vēzis ir viens no visbiežāk sastopamajiem ļaundabīgajiem audzējiem pasaulē un arī Latvijā. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra izplatīto informāciju ar to sirgst katrs 10. no visiem ļaundabīgo audzēju pacientiem. Poļu zinātnieki savā pētījumā darbojušies tieši ar šī ļaundabīgā audzēja šūnām, kas veidojas resnajā vai taisnajā zarnā. Saslimstība ar to pieaug, un mediķi to saista ar mūsdienu dzīvesveidu: lieko svaru un mazkustīga dzīvesveida piekritēju skaita palielināšanos, kā arī sabiedrības novecošanos.Zinātnieki pētījuma rezultātus prezentēja bioloģiskās pārtikas nozares izstādei "Biofach" līdztekus notiekošajā kongresā Vācijas pilsētā Nirnbergā februārī. Profesore Rembjalkovska, sarkanajai žaketei cilājoties, nosvērtā balsī stāstīja par Polijā veiktajiem pētījumiem un ar lepnumu rādīja arī attēlu, kurā redzama milzīga moderna ēka universitātes pilsētiņā jeb kampusā. Tā uzcelta pētniecības vajadzībai un viņas komandai ir iespēja tajā strādāt. Nākamajā prezentācijas lapā redzams jautājums, kas nomoka daudzus: vai bioloģiskā pārtika tiešām ir labāka?