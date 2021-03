Gada dzīvotne – dzīvīgās straujteces un dabiski upju posmi



Vai zināji, ka straujteces ar akmeņainu vai oļainu grunti ir vienīgā dzīvotne tādām sugām kā ziemeļu upespērlene, upes raibgliemezis, biezā perlamutrene, sārtaļģes batrahosperma un hildenbrandija, strauta nēģis, strauta forele, alata? Šīs sugas ir pielāgojušās dzīvei strauji tekošos, līdz ar to ar skābekli bagātos ūdeņos. Par Gada dzīvotni Latvijas Dabas fonds šogad izvēlējies upju straujteces, upju posmus ar akmeņainu vai oļainu grunti un strauju ūdens tecējumu, kā arī tos dabiskos upju posmus, kas neatkarīgi no to straumes ātruma, nav cilvēka pārveidoti. Cilvēka roka var arī paveikt labo darbu upes dzīvē, piemēram, ielikt straujtecē lielāku akmeni, lai veicinātu straumes mutuļošanu un tādējādi arī ūdeņu bagātināšanos ar skābekli, kas ir īpaši svarīgs iepriekšminētajām sugām.



Kur meklēt?



Vislabāk Vidzemē, Gaujas baseinā, Pededzē, Abavas vidustecē un lejtecē, arī Daugavas lokos.