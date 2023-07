Uzbūvēt dzīvu pasauli paša rokām. Ko var iemācīt mini ekosistēma traukā

Abi rezultāti jau vairākas nedēļas dzīvo plauktā vietā, kur īsu brīdi tos tieši apspīd saule, bet pārējā dienas daļa paiet pusēnā. Vasarā no tiešiem saules stariem labāk izvairīties – noslēgts trauks būs gluži kā siltumnīca. Tas ir arī labs modelis efektam, kas notiek uz Zemes. Pagaidām šķiet, ka augi jūtas visai labi. Ūdens cirkulācijas cikls notiek – par to liecina periodiski izveidojies kondensāts burkas iekšpusē. Par to, kādas diennakts griezumā burkā ir skābekļa un CO 2 fluktuācijas, man datu nav, taču, ja ir interese, šādos terārijos var ievietot arī sensorus precīziem mērījumiem.



Sākumā izvirzīju sev mērķi – ja kaut viens no abiem izvilks gadu, uzskatīšu šo projektu par izdevušos. No otras puses – tas ir izdevies jau šobrīd, jo ar interesi vēroju aiz stikla notiekošos procesus. Nav jau tā, ka neredzam dabas procesus sev apkārt. Vien reizēm nepievēršam tiem uzmanību. Vairums no mums ikdienā pieradis skatīties ekrānos, un šāda mini pasaule aiz stikla sienas uztveres līmenī nostrādā līdzīgi. Kad paša izveidotā terārijā augs izdzen jaunu lapu, sajūtas ir gandrīz vai tēvišķas.