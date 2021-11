Pirms pāris gadiem vēsturē ir ierakstīta arī diena, kad indiāņu cilts ezers kļuva par juridisku personu. Ēri ezers, kas atrodas Ohaio štatā, kur atrodas arī Toledo pilsēta, jau 2014. gadā pat no kosmosa saskatāmā toksiskā, saimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma dēļ karstajā laikā zaudējis spēju sniegt dzeramo ūdeni. Tā 2019. gada 26. februārī Toledo pilsoņu referendumā 61% nobalsoja, piešķirot Ēri ezeram juridiskas personas statusu. Tiesa, uz laiku. Tiklīdz ziņas par to nonāca vietējo lauksaimnieku ausīs, tie tūdaļ metās šo faktu apstrīdēt – bailēs no tā, ka šādas tiesības varētu tikt izmantotas pret viņu darbību.



To, ka tiesību piešķiršana kādam dabas objektam var izraisīt pretējās puses vēlmi pēc tiesāšanās, norāda vides tiesību eksperte Erina O'Donela, kura pētījusi juridisko tiesību piešķiršanu upēm un to gadījumus praksē Austrālijā, Jaunzēlandē un Indijā. Līdz šim tieši upju tiesības ir visbiežāk vētītas dabas tiesību kontekstā. Eksperte savā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā "Ekoloģija un Sabiedrība" (2018/23), norāda, ka šāds fakts par tiesību piešķiršanu upei liek pārvērtēt arī cilvēka attieksmi pret to, saskatot tajā ne vairs tikai dabas resursu, bet gan iespējas veidot partnerību jeb sadarbību, ilgtermiņā ietekmējot cilvēka attieksmi pret dabu kopumā. Pētot upju tiesību gadījumus praksē, O'Donela secinājusi, ka tiesību piešķiršana dabai vairs nav tikai vides likumdošanas jautājums, bet gan ceļš, kā var risināt vides, ekonomikas, kultūras un sociālās problēmas vienlaikus.



Piemēram, šogad Kanādā vietējā pašvaldība Megpaijas upei piešķīra juridiskas personas statusu, piešķirot deviņas tiesības, tai skaitā tiesības plūst, tiesības būt pasargātai no piesārņojuma un – visbeidzot – tiesības celt prasību tiesā. Vietējie pamatiedzīvotāji šo soli uzskata par priekšnosacījumu ne vien tradīciju saglabāšanai, bet arī nākotnes paaudžu eksistences nodrošināšanai. Iepriekšminētie piemēri apliecina, ka visbiežāk par dabas tiesībām runā tajos pasaules reģionos, kur ir apdraudēta kādu pamatiedzīvotāju tālāka eksistence vai arī ir izteikta kultūras veidota kopiena. Tieši noteiktu teritoriju pamatiedzīvotāji ir tie, kuri gadsimtu gaitā ir spējuši veidot harmoniskas attiecības ar dabu. Piemēram, 2015. gadā Āfrikas Cilvēktiesību komisija pieņēma rezolūciju par svēto dabas vietu aizsardzību, atzīstot šādu dabas svētvietu nozīmi un to aizbildņu aktivitātes.