Vai zvejnieksvētki Latvijā būs arī pēc 100 gadiem?

Domājot par atbildīgāku zivju patēriņu vai dabas resursu saglabāšanu kopumā, katra indivīda rīcībai ir liela nozīme. Ja visi rīkosimies atbildīgi, tad šo rīcību kopsumma sniegs rezultātu. Desmit gadu garumā esmu piedalījies pētījumos par zivju resursiem Latvijas ezeros. Varu atzīt – kopumā Latvijā ar mūsu "zilo resursu" nav pavisam slikti, stāvoklis ir mainīgs. Jā, ir ezeri, kur situācija ir ievērojami labāka un ir tādi, kur ir pretēji. Daudzos gadījumos var novērot, ka ezeru apsaimniekotāju ilgtspējīga domāšana un sistemātiska rīcība jau ir devusi rezultātu – zivju resursi nesamazinās un pat kļūst kvalitatīvāki. Tas sniedz gaišu sajūtu par zivju resursu nākotni. Viens no labajiem piemēriem ir Alūksnes ezers, tāpat Usmas ezers un Baļotes ezers. Tajos zivju resursiem tiek dota iespēja atjaunoties, pirms tie tiek apēsti. It kā ļoti vienkārši. Taču daudzviet uz planētas redzam cilvēku neilgtspējīgu rīcību, kad dabas resursi tiek patērēti daudz ātrāk, nekā tie spēj atjaunoties.



Protams, cilvēks visu vērtē no savas perspektīvas, taču dažkārt dabas un cilvēka intereses sakrīt. Ja cilvēka ietekmēta ekosistēma turpina labi funkcionēt, iegūst abi. Tas nozīmē, ka "ābele" turpinās sniegt augļus arī nākamajos gados. Ja mēs noņemtu visus "ābolus" un vēl nozāģētu pašu "ābeli", tad būtu pavisam cits stāsts.



Nesen apmeklēju Rīgas centrāltirgu, tur var iegādāties tādas vietējās saldūdens zivis kā plauži, raudas, līņi. Pērciet droši, šo zivju resurss nav apdraudēts. Izvēlēties zivis atbildīgi prasa intensīvu domāšanu un apņēmību interesēties par zivju izcelsmi. Piemēram, vai zivis zvejotas vietā, kur to resurss ir pietiekams, vai tās nāk no ekosertificētas akvakultūras saimniecības? Ja tā, tad skaidrs, ka videi pāri nav nodarīts. Protams, lielveikalos vieglāk var atrast Atlantijas lasi no Norvēģijas, nevis mūsu plaudi. Nemoralizēšu, bet – man tomēr labāk garšo Latvijas baltās zivis.