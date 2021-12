Varde katliņā tiek sildīta pamazām. Saruna ar Latvijas Dabas fonda padomes vadītāju Andreju Briedi

Ir decembris. Kas pirmais nāk prātā, atskatoties uz šo gadu, domājot par dabas daudzveidību Latvijā?



Dati, kas pašreiz raksturo situāciju dabā Latvijā, neļauj saskatīt neko pozitīvu. Piemēram, it kā ir centieni un pat nelieli uzlabojumi tajā, kā mēs atbalstām zālāju biotopa saglabāšanu Latvijā. Tomēr, neskatoties uz to, laikā no 2017. līdz 2021. gadam esam pazaudējuši 7% no zālāju biotopiem. Tas ir vairāk nekā 4000 hektāru. Lielākā daļa šo zālāju ir pakļuvuši zem arkla. Tas ir viens no pierādījumiem tam, ka esošā atbalsta sistēma ir nepilnīga un esošās likmes nespēj konkurēt ar tiem ieņēmumiem, ko lauksaimnieki var iegūt, saimniekojot un audzējot dažādas lauksaimniecības kultūras. Pazaudēt vairāk nekā 7% mazāk nekā piecos gados – no dabas daudzveidības viedokļa šī patiešām ir ļoti satraucoša ziņa. Diez ko iepriecinoša nav arī situācija mežos – no 2017. līdz 2020. gadam mežsaimnieciskās darbības dēļ, lielākoties kailcirtēs, iznīcināti vairāk nekā 4,7 tūkstoši hektāru Eiropas Savienības nozīmes meža biotopu.



Ja runājam par valsts vēlmi kaut ko darīt lietas labā, arī tur pamata optimismam nav. Ja paraugāmies uz Zemkopības ministrijas sagatavoto Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna melnrakstu, redzam, ka tur ir klaji ignorētas dabas aizsardzības vajadzības. Piemēram, "Natura 2000" atbalstā par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mežos no pieciem plānošanas perioda gadiem atbalsts ir paredzēts tikai trim. Apstiprinot šo plāna versiju, meža īpašnieki divus gadus nesaņems nekādu kompensāciju. Turklāt atbalsta likmes, kuras tiek piedāvātas meža īpašniekiem, ir aprēķinātas 2013. gadā. Tad, kad šis stratēģiskais plāns sāks darboties 2023. gadā, būs pagājuši tieši desmit gadi kopš likmes aprēķina. Jebkuram skaidrs, ka šīs likmes nav konkurētspējīgas. Atbalsta likmes ir jāreizina ar divi. Turpretim atbalsts nav žēlots tādiem "vides" pasākumiem, kuru lietderība vides problēmu risināšanā ir apšaubāma. Šis ir ļoti slikts signāls no Zemkopības ministrijas un no valdības kopumā, paužot valdības attieksmi par dabas daudzveidības saglabāšanai svarīgiem aspektiem.



Bieži vien publiskajā telpā dzirdam apgalvojumu, ka Latvija ir zaļa valsts. Vai tas ir dziļi iesakņojies mīts?



Bijuši solījumi no valdības puses, bet zaļāks nekas nav palicis. Kur ir tas zaļums, kas tika solīts iepriekšējā lauksaimniecības politikas reformas laikā? Lauku putnu indekss stabili samazinās pēdējos piecus gadus, lai gan pirms tam bija salīdzinoši stabils. Pesticīdus turpinām lietot "uz urrā" un lietojam arvien vairāk. Neviens no vides indikatoriem neliecina, ka kļūstam zaļāki. Nedrīkstam izlikties un teikt, ka visur ir slikti un mums ir tikai mazliet sliktāk. Latvijā tendences ir pat satraucošākas nekā Rietumeiropā. Turklāt lielā daļā valstu problēmu apzinās un seko rīcība, lai lietas vērstu uz labu. Latvijā dzirdam vien retoriku par to, ka esam ļoti zaļa valsts un nekas nav jādara. Citi esot vēl mazāk zaļi par mums, tajā pašā laikā paši aizvien turpinām kļūt nezaļāki.