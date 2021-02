Vārīt ziepes Latvijā: kā top videi draudzīga dabīgā kosmētika

"Katrs ražošanu organizē citādi. Es esmu sprinteris – man nepatīk lēnām un ilgi, tāpēc parasti vienu dienu veltu vienai receptei un viena konkrēta produkta izstrādei. Protams, daudz ko nosaka pieprasījums. Piemēram, Ziemassvētkiem mēs sākam gatavoties jau oktobrī. Ja citiem produktiem nav tik izteiktas specifikas, tad ziepes, ko gatavojam no dabīgajām eļļām, nevis uz glicerīna bāzes, žūst 30 dienas. Tas ir mūsu uzņēmuma lētākais produkts ar vislielāko ieguldīto darbu. Savukārt dārgākais izejvielu ziņā ir "Miķeļa smērīte", jo sastāvā ir propoliss," atklāj Daija.



Tiesa, Silmači pēc dibināšanas 2015. gadā uzreiz nebija "zero waste" uzņēmums, bet gan pievērsās tam pamazām. Pagrieziena punkts bija Martas un Ingus mazuļa pieteikšanās – tad arī pastiprināti sākuši domāt par to, kādā pasaulē vēlas dzīvot paši un kādu pasauli vēlas atstāt savam bērnam. Produkcijas saiņošanā pārgājuši no burbuļplēves uz kaņepju šķiedru, atteikušies no plastmasas pudelītēm un trauciņiem, tā vietā pildot produkciju stikla vai alumīnija izstrādājumos.



Taču, lai nodrošinātu produkta kvalitāti, ne vienmēr ir pilnībā iespējams realizēt "zero waste" iepakojuma konceptu. "Sejas kosmētikas sastāvā ir ūdens, tāpēc tai nedrīkst klāt tikt gaiss. Mēs kā uzņēmums varam savu izvēli izdarīt līdz vienam momentam, jo bārdas eļļai ir nepieciešams skrūvējams plastmasas uzgalis ar gumijas pipeti. Mēs gribam uzlikt ko citu, bet pagaidām tas nav iespējams. Proporcionāli – tikai trīs mūsu produkti šāda iemesla dēļ nav "zero waste"," atklāj Daija.



Vaicāta par nākotni, Daija atklāj, ka sapņu ir daudz un dažādi, taču katra jauna produkta radīšana ir laikietilpīga, jo ir jāatrod "zero waste" ceļš, kas ne visiem produktiem ir iespējams. Turklāt jāmēģina produktīvi funkcionēt kā uzņēmumam un jādomā par klientu, lai viņam nenāktos papildus maksāt par piegādi (piemēram, piegādes izmaksas stikla tarā pildītiem produktiem ir augstākas).



"Zaļā domāšana ir grūti iedzīvināma, jo rezultāts nav redzams uzreiz, taču ar savām ikdienas izvēlēm mēs varam iekustināt procesus un uzlabot pasauli, veidojot pieprasījumu, jo klients ir tas, kas nosaka to, ko uzņēmums ražos. Un, jo mēs vairāk pirksim dabai nedraudzīgus produktus, jo vairāk tos turpinās ražot. Brīdī, kad Latvijā parādījās šampūnziepes, bija vien divi ražotāji. Tagad ir jau kādi astoņi. Un tie nav tikai mazie mājražotāji, arī "Stenders" ražo šampūnziepes. Un arī pasaules tendences ir līdzīgas – pat kosmētikas milžiem "Schwarzkopf" un "Rossmann" nu ir šampūnziepes, kā arī visiem labi zināmajam "Lush"," rezumē Daija.