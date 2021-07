Vēstules mežā. Zaļās vārnas meklējumos Pierīgā

Katra apsekotā būra stāsts ir citāds un tiek iegrāmatots biezā, zaļā kladē. Vienā ir vāveres miga. Citā jau omulīgi seši lielās zīlītes mazuļi, par ko liecina arī pašas zīlītes uztrauktais sauciens, atgādinot, ka ligzdošanas laikā uzturēties putnu ligzdvietu tuvumā. Vēl kādā mīt erickiņu ģimene. Citviet – nenogurdināmās lidotājas svīres ar divām olām. Tālāk jau skatam paveras tikai čaumalas no erickiņa olām, tiesa, ne jau liecinot par veiksmīgu mazuļu ierašanos pasaulē, bet par kāda plēsēja asajiem nagiem. Dažs ir neapdzīvots. Vēl citā ir svaiga erickiņa ligzda, bet vēl citā ­– mazākās pūcītes apodziņa atrijas. Vēl vienā būrī iemājojis arī elegantais dārza aristokrāts pupuķis ar sešām olām. Kādā retajā priedes dobumā pavīd arī gaigalas dūnas, ar kurām tā mēdz izklāt savu ligzdu. Un pa vidu tam visam arī pašas stāsta varones – zaļās vārnas un to dējumi, vienā no būriem pat ar piecām olām, bet citā atrodams skumjāks fakts – pērnā gada zaļās vārnas mazulis, kas tā arī ligzdu nav pametis.Pirmajā zaļo vārnu apdzīvotajā būrī, pati zaļā vārna krāšņi izspurdz no būra skrejas, atstājot savu dzīvesbiedru perējot. Par to, ka tuvumā ir zaļā vārna, liecina tādi parupja, smieklpilna putna balss (noklausāma http://putniadazos.lv/lv/audio ). Izrādās, ka atšķirt tēviņu no mātītes zaļās vārnas gadījumā nav tik viegli pat rūdītam ornitologam. Abi putni gan apspalvojuma krāsu ziņā, gan lieluma ziņā ir līdzīgi. Kaut gan ārēji abi dzimumi izskatās vienādi, paši putni, kuru redze darbojas atšķirīgi no cilvēka redzes, viens otru visticamāk atpazīst, arī pateicoties krāsojuma niansēm, kas redzamas tikai UV starojuma spektrā.Tehniskā apkope, veicot apsekojumu, neapdzīvotos būros notiek arī putnu būru jumtiņiem. Dienas izskaņā dažu būru izpēte izpaliek negaisa dēļ, taču pēc binokļos fiksētajām zaļajām vārnām, kas turpat netālu no būra stalti sēž pakaltušu priežu zaros, jāsecina, ka turpat netālu varētu būt arī vēl kāda apdzīvota "bērnistaba". Tas tiks noskaidrots jau nākamajā apgaitā.