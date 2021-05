No piena Jānis kopā ar mammu gatavo gardu sieru, piedāvājumā ir 17 dažādi veidi – ar ķimenēm, ķirbju sēklām, olīvām, ķiplokiem, asāku garšu cienītājiem patiks kūpināts siers, bet degustācijās parasti viņš aicina sākt ar sālsūdenī mērcēto sieru. "Galvenais siera vārītājs ir tas, kuram tobrīd ir laiks," joko Jānis. Visi sieri gan nav bioloģiski, jo olīvas savā dārzā Jānis izaudzēt nevar, tās jāpērk.



Svaigā siera rituli droši ledusskapī var uzglabāt pat mēnesi, bet vasarā pirktu sieru drīkst arī saldēt: "Ir klienti, kas tirdziņā kārtīgi sapērkas, zinot, ka ilgu laiku mani nesatiks, un saliek sieru saldētavā. Arī man kā bioloģiskajam saimniekotājam ir ļauts sasaldēt tikko sietu sieru, jo ziemā jau piena nav," viņš saka. Tie, kas kazas sieru nav baudījuši, var izmēģināt to likt salātos vai uz grila restēm: "To var panēt un cept kā karbonādes, siers neizkusīs, bet kļūs mīkstāks. Esam mēģinājuši gatavot arī saldo sieru ar ogām, bet konsistence vairāk atgādināja biezpienu."



No kazas piena var taisīt arī sviestu, bet tas esot dārgs prieks, jo tauku lodītes ir divas reizes mazākas nekā govs pienā. Jāizceļ, ka kazas piens ir pretalerģisks un organismam to vieglāk pārstrādāt, tādēļ to iesaka dot maziem bērniem.



"Birzniekos" var iegādāties arī kaziņas ar visu bioloģisko sertifikātu, bet drīzumā viesi tiks pie gaļas: "Uzrakstījām projektu un saņēmām finansējumu, tagad tikai jāuzbūvē gaļas cehs." Pēc tam priekšā lielā recepšu izgudrošana, jo Jānis iecerējis gaļu likt arī konservu kārbās: "Gaļa ir liesa, tāpēc īpaši piemērota diētisku recepšu cienītājiem, tā labi garšo zupās, turklāt to var ēst arī aukstu. Tās kazas, ko šobrīd redzat, ir piena kazas, būs jāiegādājas īpašā gaļas šķirne, tā ka nākamreiz, kad atbrauksiet, ganāmpulks būs vēl lielāks!"