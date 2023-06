Zāģis un arkls dabas daudzveidībai pie rīkles – zaudējam tūkstošiem hektāru

Ačgārni, ka publiskajā telpā dabas aizsardzība nemitīgi tiek pretnostatīta labklājībai, bilst Juris Jātnieks. "Interesanti, ka valstīs ar lielāku īpaši aizsargājamo teritoriju īpatsvaru labklājības līmenis ir augstāks nekā Latvijā. Ja neprotam attīstīt savu ekonomiku, nav jāvaino dabas saglabāšana. Daba nav šķērslis labklājībai, augstākam laimes indeksam un dzīves līmenim kopumā. Bet politiķi to traktē virspusēji. Ar šādu pieeju esam nonākuši pie tā, ka dabu sargājam vismazāk Eiropā un arī ekonomiski esam pašā apakšā. Citu valstu pieredze pierāda, ka, gudri pārvaldot resursus, dabas saglabāšana nekavē ekonomisko izaugsmi," skaidro Jātnieks. "Natura 2000" teritoriju īpatsvars pārsniedz 25% vairākās ES valstīs, tostarp Spānijā, Luksemburgā, Horvātijā un Kiprā, bet Horvātijā tas sasniedzis 37% un Slovēnijā pat 38% no valsts teritorijas.



Turklāt, kā Latvijas Radio raidījumā "Zināmais nezināmajā" gada sākumā norādīja Dabas aizsardzības pārvalde Gita Strode, nereti pat tādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās kā rezervāti saimniekošanas ierobežojumu faktiski nav, bet statistikā šī teritorija tiek ieskaitīta kā aizsargājama. Piemērs ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Vēl kāda sena problēma – nepieciešama arī skaidrība kompensāciju jautājumā, kas rada pretspēku no privātīpašniekiem, norādīja Strode.



Pēc Pasaules Dabas fonda direktora domām aizsargājamo dabas teritoriju tīklojuma paplašināšana, to efektivitātes un pārvaldības uzlabošana, dažādu pasākumu realizācija ārpus aizsargājamām teritorijām bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un atjaunošanai ir neatliekamas prioritātes. "Uz šo vajadzību jēgpilnu īstenošanu pakāpeniski aizvien aktīvāk norādīs starptautiski procesi, un neatlaidīgi uz to virzīs ES politikas dokumenti, normatīvais regulējums un pat tirgus mehānismi, savukārt neizpilde var maksāt soda naudas Latvijas valstij vai radīt zaudējumus uzņēmumiem starptautiskā tirdzniecībā, kā arī iedragāt Latvijas tēlu," brīdina Jānis Rozītis. Kamēr Latvija pēc inerces turpina neizlēmīgu politiku attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, vērtīgo biotopu stāvoklis pasliktinās, tie tiek iznīcināti un neatgriezeniski zūd, samazinot izredzes Latvijai izrauties no dabas sargātāju topa zemākajām pozīcijām.