Zupa van Goga saulespuķēs jeb dumpība klimata vārdā

Klimata pārmaiņas par lielāko draudu UNESCO Pasaules mantojuma dabas objektiem nosaukusi Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība: trešdaļa no 252 Pasaules mantojuma dabas objektiem ir apdraudēti. Piemēram, 2018. gadā ugunsgrēki iznīcināja vairāk nekā 80 000 hektāru mežu un pļavu Kenijas kalna nacionālajā parkā – gandrīz pusi no UNESCO Pasaules mantojuma vietas platības.



Augot ūdens temperatūrai okeānā, ne tikai sarūk dabas daudzveidība ūdeņos, bet, ūdenim paskābinoties, aizvien apdraudētākas ir arī zemūdens kultūras mantojuma vietas, no kurām visas, kas jau ir vismaz simt gadus senas, aizsargā UNESCO Konvencija par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību. Seno civilizāciju vietas, kuras pārklāj ūdens, atklāj to, ka arī senatnē cilvēks ir saskāries ar dabas varenību. Šo vietu situāciju izpēte mums var sniegt vērtīgas mācībstundas arī šodien. Grieķijas apkaimē Vidusjūras dzelmē uzietā Pavlopetri pilsēta (nereti uzskatīta par pašu nogrimušo Atlantīdu), pēc speciālistu aplēsēm, ir vairāk nekā 5000 gadus sena. Pilsēta aptuveni tūkstoš gadus pirms mūsu ēras, visticamāk, nogrimusi tieši dabas kataklizmas dēļ, iespējams, zemestrīces, erozijas, jūras līmeņa celšanās dēļ.